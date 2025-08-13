Un fatto è ormai certo: questo pomeriggio, 13 agosto, nell’assemblea convocata per il rinnovo delle cariche, l’unica candidatura per la presidenza del Consiglio delle Autonomie sarà quella di Michele Cereghini.

Ieri, 12 agosto, a mezzogiorno, si sono chiusi i termini per la presentazione delle candidature alla presidenza. La proposta del sindaco di Pinzolo è stata l’unica formalizzata. Una situazione prevedibile, vista la tensione accumulata nelle settimane precedenti durante le trattative. Infatti, si era già intuito che il presidente uscente del CAL, Paride Gianmoena, non avrebbe più ripresentato la propria candidatura. Una decisione sofferta per il sindaco di Ville di Fiemme, che nei giorni scorsi aveva espresso con chiarezza la sua delusione per l’andamento delle manovre legate al rinnovo delle cariche.

L’elezione del nuovo presidente è prevista per le ore 15 di oggi. La seduta si terrà anche in videoconferenza, ma il diritto di voto sarà riservato esclusivamente ai sindaci che si troveranno fisicamente nella sala consiglio al primo piano della sede del Consorzio dei Comuni di via Torre Verde, secondo il regolamento che impone il voto a scrutinio segreto.

Alla ricerca del vicepresidente

Una volta eletto il presidente, il CAL dovrà individuare anche il suo vice. Qui, però, gli scenari si complicano. Il possibile tandem emerso nelle mediazioni dei giorni scorsi — con Cereghini alla presidenza e il sindaco di Lavis, Luca Paolazzi, come vicepresidente — non sembra ormai così scontato. Negli ultimi giorni, infatti, molti osservatori hanno rivolto l’attenzione verso il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, figura apprezzata anche dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

La scelta del vicepresidente rimane dunque incerta e verrà probabilmente proposta direttamente dal neo-presidente Cereghini. L’attenzione è alta, dato il significato politico che questa nomina avrà all’interno delle dinamiche provinciali e locali.

Di Paolazzi, rispettando l’accordo raggiunto durante le trattative. Successivamente sarà il Consiglio delle Autonomie a dover esprimersi, con un voto palese. Come previsto dal regolamento, il vicepresidente viene eletto a maggioranza dei consiglieri assegnati.

L’ultimo punto all’ordine del giorno della seduta di questo pomeriggio riguarda l’elezione della nuova giunta del Consiglio delle Autonomie. Alcuni posti sono già stati assegnati in base al regolamento: oltre alla carica di presidente e vicepresidente, fa parte di diritto dell’esecutivo anche il sindaco del Comune capoluogo, ossia Franco Ianeselli, insieme a un presidente di Comunità di valle.

La composizione della giunta deve inoltre rispettare un equilibrio territoriale tra le diverse zone del Trentino (orientale, occidentale e centrale) e garantire la rappresentatività delle minoranze linguistiche presenti nella provincia. Tutto ciò senza dimenticare l’importanza di assicurare la parità di genere.

Queste regole sottolineano l’attenzione verso la pluralità e l’equità nella governance locale, riflettendo la diversità geografica e culturale del Trentino. La giunta sarà dunque uno strumento essenziale per rappresentare al meglio gli interessi di tutte le comunità coinvolte.