La produzione alimentare italiana non smette di stupire. Un vento di ottimismo soffia sul settore agroalimentare, che si conferma un pilastro solido e resiliente dell’economia nazionale, e un recente report di Confartigianato ne è la prova. Il cibo italiano piace sempre di più all’estero, ma conquista anche i consumi a chilometro zero, creando un fenomeno che potremmo definire “glocal”.

Export da record e un occhio ai mercati emergenti

Il successo del Made in Italy a tavola non conosce crisi. L’export di alimentari e bevande ha toccato un massimo storico nel 2024, raggiungendo i 58,7 miliardi di euro, e questo trend positivo è continuato nel primo semestre del 2025, con un ulteriore aumento del 5,1%. I nostri prodotti sono sempre più apprezzati in tutto il mondo, con crescite a doppia cifra in Polonia (+16,9%) e Spagna (+16,5%). Anche Paesi storici come la Germania (il nostro primo mercato) e gli Stati Uniti (il secondo) mostrano una solida crescita del 5,3%.

Dietro a questi numeri ci sono le 204.789 imprese della filiera, in gran parte micro e piccole imprese (97,6%), che combinano la tradizione dei 5.717 prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) e dei 328 prodotti a marchio DOP, IGP e STG con l’innovazione per restare competitive.

La riscoperta del Km0 e il primato del gelato

Parallelamente al successo internazionale, gli italiani riscoprono il piacere dei prodotti locali. La spesa per beni alimentari continua a crescere, attestandosi a 196,2 miliardi di euro, e ben 12,1 milioni di italiani nel 2024 hanno scelto prodotti a chilometro zero. Questa tendenza è particolarmente forte tra le donne e nel Mezzogiorno, dimostrando un legame profondo con le radici e la qualità del territorio.

Un simbolo di questa tradizione che unisce tutto il Paese è il gelato artigianale. L’Italia vanta 9.420 laboratori di gelateria (di cui 6.215 artigiani) e le famiglie spendono circa 1,9 miliardi di euro all’anno per questo prodotto, con la Lombardia in testa alla classifica.

Il Presidente di Confartigianato, Marco Granelli, ha sottolineato l’importanza di questo patrimonio: “Le imprese artigiane del comparto alimentare sono baluardi delle economie locali e della cultura italiana. Producono qualità sempre più apprezzata all’estero, valorizzano i territori e rispondono alla crescente domanda di prodotti sostenibili. È un patrimonio da proteggere e valorizzare, anche attraendo i giovani con politiche mirate alla formazione e all’avvio d’impresa”.