L’Unione Nazionale Consumatori (Unc) lancia l’allarme sui costi dei servizi di alloggio in Italia. Un’analisi basata sui dati Istat di luglio 2025 svela due scenari contrastanti: se nel breve termine gli aumenti sono stati più contenuti, nel lungo periodo il quadro si ribalta, con le grandi città d’arte che registrano rincari da record. L’indagine, che confronta i prezzi rispetto all’estate 2021, mette in luce un aumento generale del 38,6% per i servizi di alloggio, un dato che supera di gran lunga il 17,7% dell’inflazione complessiva nello stesso arco di tempo.

L’analisi nel breve periodo: Lucca in vetta ai rincari

Se si guarda ai dati di luglio 2025 rispetto allo stesso mese del 2024, la situazione appare più contenuta, con un aumento medio nazionale dell’1,3% per i servizi di alloggio. Tuttavia, la classifica dell’Unc rivela che in alcune città i rincari sono stati ben più significativi. A guidare la classifica è Lucca, con un balzo del +20,2%, seguita da Caserta (+13,7%) e Rimini (+10,9%). Sorprendentemente, alcune delle mete turistiche più celebri si posizionano tra le città più virtuose: Firenze registra un +0,3%, mentre Venezia, Roma e Milano si trovano addirittura in deflazione, con rispettivamente -1,3%, -3% e -7,9%. La città più “risparmiosa” risulta essere Siena con un calo del 12,6%.

Il quadro nel lungo periodo: il boom dei prezzi nelle grandi città

Il panorama cambia radicalmente se l’analisi si estende ai quattro anni precedenti, ovvero dal 2021 al 2025. Le grandi città d’arte e del turismo tornano in cima alla classifica. Venezia si aggiudica la medaglia d’oro con un aumento del 64,7%, seguita da Milano (+60%) e Firenze (+58,8%). Seguono altre importanti mete come Grosseto (+57,5%), Lucca (+56,5%) e Trieste (+55,5%). La top ten è completata da Palermo (+53,6%), Napoli (+52,4%) e Como (+51,7%), con Roma e Reggio Calabria che si attestano entrambe al 50,1%. Le uniche città a contenere l’aumento sotto il 10% sono Massa Carrara (+2,9%), Trapani (+5,8%) e Parma (+8,3%).

Le conclusioni dell’Unc: un turismo sempre più costoso

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, l’aumento dei prezzi alberghieri e turistici in generale, unito alla stagnazione degli stipendi, sta costringendo gli italiani ad accorciare le ferie o a rinunciarvi del tutto. Nonostante la possibile virtuosità mostrata da alcune città nel breve periodo, il dato di lungo termine evidenzia una tendenza preoccupante. “Gli aumenti degli stabilimenti balneari, saliti a luglio del 7,3% su giugno 2025 e del 22% sul 2021, si aggiungono a quelli delle altre voci legate al turismo,” ha commentato Dona, sottolineando come il costo delle vacanze stia diventando un onere insostenibile per molte famiglie.