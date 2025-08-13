Prosegue il calo dei prezzi alla pompa lungo tutta la rete distributiva italiana, seguendo l’andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche nella settimana di Ferragosto si registrano nuovi ribassi. Rispetto a venerdì 8 agosto, i prezzi oggi sono inferiori di 0,3 centesimi al litro per la benzina, che si attesta a 1,71 euro/litro, e di 0,5 centesimi al litro per il gasolio, che scende a 1,64 euro/litro.

Inoltre, nel cuore di agosto, i prezzi alla pompa per benzina e gasolio si posizionano sui livelli più bassi dal 2021, quindi prima dell’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. La benzina registra attualmente un prezzo inferiore di 11,6 centesimi al litro rispetto a un anno fa, di 23,3 cent/l rispetto a due anni e di 5,4 cent/l rispetto a tre anni fa. Per il gasolio, invece, il ribasso attuale è di 6,2, 19,9 e 10,9 cent/l rispettivamente rispetto a 1, 2 e 3 anni fa, come spiega il Ministero.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha sottolineato che il trend al ribasso si mantiene da inizio anno, fatta eccezione per un breve periodo di rialzo dal 12 al 25 giugno, dovuto al conflitto in Medioriente. Il 23 gennaio, infatti, il prezzo alla pompa era di 1,83 euro/litro per la benzina, attualmente più bassa di 12 centesimi, e di 1,74 euro/litro per il gasolio, oggi più basso di 10 centesimi.