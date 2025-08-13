Le principali borse dell’Asia e del Pacifico hanno registrato una giornata decisamente positiva, sostenute dal dato sull’inflazione negli Stati Uniti che apre alla possibilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve entro settembre. In particolare, segnali di crescita sono arrivati da Tokyo (+1,3%), Taiwan (+0,88%) e Seul (+0,89%), mentre Sydney ha mostrato un ribasso del 0,6%. Restano in territorio positivo anche Hong Kong (+2,18%), Shanghai (+0,49%), Mumbai (+0,2%) e Singapore (+0,81%).

I futures europei appaiono in crescita, mentre quelli relativi agli indici statunitensi mostrano una tendenza mista. L’inflazione in Germania si è mantenuta stabile al 2% nel mese di luglio, mentre negli Stati Uniti sono attesi i dati sulle richieste settimanali di mutui e sui livelli delle scorte petrolifere secondo le rilevazioni dell’Energy Information Administration (EIA).

Il prezzo del petrolio, dopo un aumento inatteso di 1,5 milioni di barili segnalato il giorno precedente dall’American Petroleum Institute (API), ha mostrato un calo, con il West Texas Intermediate (WTI) che ha perso lo 0,35% attestandosi a 62,95 dollari al barile. In aumento i costi del gas naturale (+0,39% a 32,53 euro al MWh), mentre l’oro ha ripreso a salire, guadagnando lo 0,3% a 3.355 dollari l’oncia. Il dollaro si è indebolito, quotandosi a 85,55 centesimi di euro e 0,74 sterline, restando stabile invece sullo yen a 147,79.

Sulla piazza finanziaria di Tokyo, i titoli dei produttori di semiconduttori hanno avuto una performance particolarmente brillante: Renesas ha guadagnato il 6,63%, Socionext il 6,11% e Advantest il 5,34%. Positivo anche l’effetto dei risultati trimestrali per Sony (+3,86%) e Sharp (+4,49%), mentre Panasonic e Nikon si sono mosse in modo contrastante, con rispettivamente un +0,75% e un -0,49%.

Nel settore automobilistico, Yokohama ha registrato una crescita significativa dell’8,02%, sostenuta da risultati trimestrali che hanno superato le aspettative degli analisti.