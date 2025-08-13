Durante i giorni più critici dell’ondata di caldo estivo, una delegazione del gruppo dei Verdi, composta dalle consigliere Brigitte Foppa (Provincia) e Chiara Rabini (Comune), insieme all’avvocato e attivista dei radicali Fabio Valcanover, ha effettuato un sopralluogo presso la casa circondariale di via Dante a Bolzano, al fine di analizzare le condizioni attuali, da tempo notoriamente difficili, del carcere.

Il direttore della struttura, Giovangiuseppe Monti, ha evidenziato numeri preoccupanti: la casa circondariale ospita almeno 120 detenuti, sorvegliati da solo 50 agenti di polizia penitenziaria. La capienza ideale è di 88 persone, mentre quella considerata accettabile è di 96. Questi dati sono stati confermati anche durante il controllo sul posto.

Secondo Monti, la carenza principale riguarda almeno 80 agenti necessari per garantire la sicurezza, ma soprattutto la mancanza di personale amministrativo, il cui reclutamento dipende dai bandi provinciali. Un ulteriore ostacolo è rappresentato dal requisito del patentino di bilinguismo, indispensabile per la selezione del personale, che spesso limita il reclutamento.

La richiesta di un Provveditorato regionale

Dal 2023 la gestione della casa circondariale ha mostrato segnali di miglioramento grazie all’impegno dei vertici della struttura. Foppa ha commentato che la situazione è accettabile se confrontata con gli anni precedenti o con la media nazionale, sottolineando l’importanza di un approccio che non si limiti all’esecuzione punitiva della pena, ma che favorisca un percorso rieducativo volto a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti.

Le consigliere hanno manifestato soddisfazione per il cantiere di ristrutturazione, previsto per essere completato a inizio settembre, con un investimento di circa un milione e mezzo di euro. Gli interventi riguarderanno il rifacimento di tetto e facciata dell’edificio, l’installazione di nuove docce (una per cella) e l’implementazione della videosorveglianza, in particolare lungo il versante del torrente Talvera.

Il vero intento politico, tuttavia, è la creazione di un Provveditorato regionale dedicato, poiché attualmente la casa circondariale di Bolzano è sottoposta all’autorità di Padova. La realizzazione di questa struttura autonoma rappresenterebbe un importante passo verso il riconoscimento e la valorizzazione dell’autonomia locale anche nel settore penitenziario, come ha precisato Foppa, una delle promotrici della mozione in tal senso.

La consigliera comunale Rabini ha sottolineato l’urgenza di avviare i lavori di riqualificazione, in attesa della costruzione del nuovo carcere previsto nella zona industriale.

Ha specificato che la riqualificazione di via Dante era indispensabile e che per molto tempo questi interventi sono stati rinviati proprio in vista della prossima realizzazione della nuova struttura. Ora, però, non si poteva più procrastinare l’intervento.

Confida, quindi, che si proceda rapidamente, integrando l’attuale progetto di riqualificazione con un riammodernamento della caserma, la creazione di una mensa dedicata agli operatori e l’istituzione di uno spazio specifico riservato alla salute.