A Bolzano, dopo la delibera della giunta provinciale del 22 luglio, i dipendenti pubblici avranno la possibilità di continuare a lavorare anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile, ma esclusivamente su base volontaria e fino al massimo di 70 anni.

L’iniziativa, promossa dall’assessora al Personale Magdalena Ahmof, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025. Lo scopo dichiarato è duplice: da un lato evitare carenze di personale all’interno dell’amministrazione provinciale, dall’altro assicurare la permanenza di competenze preziose per il futuro, grazie all’esperienza degli ex dipendenti che hanno dedicato gran parte della loro vita lavorativa agli uffici pubblici.

I numeri e le reazioni sindacali

Con un comunicato del 13 agosto, l’Amministrazione provinciale ha reso noto che l’iniziativa ha incontrato un riscontro positivo, con le prime manifestazioni di interesse da parte di pensionati ex dipendenti. Tuttavia, secondo Angelika Hofer, segretaria della Funzione pubblica di Cgil-Agb, nonostante la richiesta di dati ufficiali non siano ancora stati forniti numeri precisi, il ritorno degli ex pensionati al lavoro potrebbe non essere la soluzione ottimale per far fronte alla carenza di personale.

Secondo le informazioni della Provincia, infatti, sono previsti 407 pensionamenti nell’amministrazione provinciale, di cui 44 dipendenti con oltre quarant’anni di carriera alle spalle.

Il valore dell’esperienza e le sfide future

Hofer sostiene che, dopo una vita lavorativa intensa, i pensionati dovrebbero poter godere a pieno del loro periodo di pensionamento. Di conseguenza, le amministrazioni pubbliche dovrebbero focalizzarsi soprattutto sull’assunzione di personale giovane, più adeguato a garantire freschezza e innovazione nel lungo termine.

Ha comunque precisato che, qualora un ex dipendente desideri continuare a lavorare dopo il pensionamento, questa scelta può apportare un valore aggiunto all’ente grazie alla sua esperienza e conoscenza approfondita del funzionamento interno.

Tuttavia, il rischio di questa pratica, secondo i sindacati, è di «spostare semplicemente in avanti il problema della carenza di personale», senza reali soluzioni di ampio respiro e senza favorire un ricambio generazionale efficace.

Inoltre, la questione solleva un dibattito più ampio sulle politiche di gestione del personale nell’ambito pubblico, specie in considerazione delle sfide demografiche e della necessità di modernizzazione degli uffici.

Da questo punto di vista, trovare un equilibrio tra valorizzare l’esperienza degli operatori senior e promuovere l’ingresso di nuove risorse rappresenta una sfida cruciale per le amministrazioni locali, come dimostra anche il caso di Bolzano.

È importante che i dipendenti più esperti offrano supporto e trasmettano la loro esperienza ai nuovi arrivati. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la priorità dovrebbe essere sempre investire nei giovani. Se, però, non ci sono candidati giovani disponibili, l’unica soluzione resta mantenere attivi i lavoratori già presenti per evitare carenze.

I giovani e le retribuzioni

Il problema principale si manifesta soprattutto in alcune aree della provincia, dove trovare giovani disponibili al lavoro è diventato difficile. A spiegare le ragioni è nuovamente Hofer, che sottolinea come l’attrattività di un impiego dipenda in gran parte dallo stipendio offerto. L’argomento da affrontare quindi è proprio l’aumento delle retribuzioni. Le attuali paghe mensili risultano insufficienti per garantire un sostentamento dignitoso fino alla fine del mese. É necessaria una seria riflessione su come incrementare gli stipendi, perché senza questo passaggio sarà impossibile attrarre personale giovane.

Hofer aggiunge inoltre che le pubbliche amministrazioni sono attualmente in grado di mantenere solo i lavoratori con molti anni di esperienza ma faticano a coinvolgere nuove risorse giovani. Proporre assunzioni dopo la pensione, secondo lui, è semplicemente un modo per procrastinare un problema senza risolverlo realmente.