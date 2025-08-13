Con l’aumento delle procedure di Composizione Negoziata della Crisi (Cnc) in Italia, emerge una figura professionale sempre più cruciale per il risanamento delle aziende in difficoltà: il Chief Restructuring Officer (CRO). Nato nel mondo anglosassone, questo professionista sta guadagnando terreno anche nel nostro Paese, fungendo da “direttore d’orchestra” in processi complessi che richiedono competenze manageriali, finanziarie e giuridiche.

Aumenta il ricorso alla Composizione Negoziata

L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Ccii) nel luglio 2022 ha reso lo strumento della Composizione Negoziata della Crisi sempre più utilizzato. Con 1.860 adesioni complessive a ottobre 2024, il dato dei primi nove mesi del 2024 ha segnato un incremento del 57% rispetto all’anno precedente. Questo aumento, se da un lato conferma l’efficacia dello strumento, dall’altro mette in luce le crescenti difficoltà del settore industriale italiano, con Lombardia in testa e i settori manifatturiero, del commercio e delle costruzioni tra i più colpiti.

Il ruolo del CRO: mediatore e stratega

In questo scenario, il CRO si posiziona come un professionista terzo e indipendente, con un ruolo che va oltre la semplice consulenza. Il suo compito è monitorare e coordinare l’intera operazione di risanamento, agendo come un mediatore culturale tra le parti.

Il ruolo richiede una vasta esperienza manageriale, approfondite conoscenze giuridiche e finanziarie, oltre a una consolidata rete di relazioni con il sistema bancario. Il CRO deve saper gestire piani di rilancio complessi e, soprattutto, favorire il dialogo tra imprenditori e banche, due interlocutori con esigenze e linguaggi spesso divergenti. Deve saper trovare un equilibrio tra imprenditori, che possono avere contrasti interni, e le banche, che operano in un quadro normativo rigido.

L’effettiva riuscita di una ristrutturazione, che statisticamente ha successo solo nel 20% dei casi di Cnc, dipende da un lavoro di squadra. Il CRO, pur essendo il “direttore d’orchestra”, opera al fianco di team legali e advisor finanziari per sviluppare e implementare piani di risanamento coordinati e credibili, con l’obiettivo finale di garantire un “lieto fine” per creditori e impresa, preservando al contempo aziende, know-how e posti di lavoro.