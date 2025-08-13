Con l’arrivo dei mesi più caldi, cresce l’allarme incendi, un pericolo che minaccia non solo l’ambiente, ma anche la sicurezza delle strade e delle persone. Per affrontare questa emergenza, Anas ha lanciato la sua campagna antincendio annuale, “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”, in collaborazione con i Vigili del Fuoco. L’iniziativa, che si svolge in un momento cruciale, punta a sensibilizzare gli automobilisti sui rischi di comportamenti superficiali, come il lancio di mozziconi di sigaretta, che possono scatenare disastri.

Prevenzione e responsabilità, le parole d’ordine

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nella foto, ha sottolineato l’importanza della prevenzione e dell’impegno collettivo. “Siamo convinti che la prevenzione sia la miglior strategia per tutelare il territorio e garantire la sicurezza di tutti”, ha spiegato Gemme. “Con questa campagna, vogliamo sensibilizzare cittadini, operatori e tutte le parti coinvolte sull’importanza di comportamenti responsabili e sulla necessità di interventi tempestivi. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo ridurre i rischi e preservare il nostro patrimonio naturale. Gesti a prima vista innocui sono tra le principali cause degli incendi che divampano ai margini delle carreggiate. L’incuria causa danni irreparabili alla vegetazione e agli habitat naturali compromettendo l’ecosistema circostante. L’obiettivo è quello di educare i cittadini a una maggiore responsabilità, ricordando che un comportamento corretto alla guida non si limita solo al rispetto del Codice della Strada, ma include anche la tutela dell’ambiente che ci circonda”.

La campagna si inserisce nel più ampio sforzo di Anas per la tutela ambientale e la sicurezza stradale, evidenziando come l’azienda sia in prima linea nella protezione del territorio e delle comunità.

L’appello dei Vigili del Fuoco: la tempestività è tutto

Anche il Prefetto Attilio Visconti, capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha ribadito l’estrema serietà del problema. “Le alte temperature estive e il vento forte mantengono elevato il rischio di incendi boschivi e di vegetazione, soprattutto nelle regioni meridionali e insulari”, ha affermato. “In queste condizioni, anche un piccolo gesto imprudente può trasformarsi in un rogo capace di mettere in pericolo l’ambiente e la sicurezza delle persone. Ogni giorno migliaia di vigili del fuoco operano in tutta Italia per arginare le fiamme, spesso in scenari complessi che richiedono velocità di intervento e massima coordinazione. La tempestività delle segnalazioni dei cittadini è determinante per guadagnare minuti preziosi per fermare un incendio sul nascere. La prevenzione resta l’arma più efficace: non accendere fuochi in aree a rischio, non bruciare residui vegetali e non gettare mozziconi accesi lungo strade e autostrade sono gesti semplici che possono evitare danni incalcolabili”.

In questo contesto, la collaborazione con i cittadini è essenziale. Anas ricorda le raccomandazioni della Protezione Civile, invitando a non gettare mozziconi, non abbandonare rifiuti e non parcheggiare su erba secca, e a segnalare tempestivamente qualsiasi incendio avvistato chiamando il 115 o il 112.