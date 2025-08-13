Sono Lombardia e Campania le regioni italiane che guidano la classifica dei finanziamenti del PNRR. In base alla programmazione dei progetti a livello territoriale, alla Lombardia sono assegnati quasi 17 miliardi di euro mentre alla Campania circa 13 miliardi. Seguono da vicino tre regioni con importi simili tra loro: il Veneto, con oltre 11,7 miliardi, il Lazio con 11,6 miliardi e la Sicilia con poco meno di 11,3 miliardi. Questi dati, aggiornati al primo luglio, sono contenuti nell’ultimo rapporto del Servizio Studi della Camera dei Deputati riguardante il PNRR.

Considerando complessivamente i 145 miliardi destinati ai progetti regionali (inclusi quelli non regionalizzabili e definiti di “ambito nazionale”), Lombardia e Campania ricevono circa il 20% dell’intero finanziamento. Le prime cinque regioni in questa classifica coprono quasi il 44% delle risorse complessive del Piano.

Poco al di sotto della soglia dei 10 miliardi si posizionano l’Emilia Romagna con 9,9 miliardi, il Piemonte con 9,6 miliardi e la Puglia con 9,4 miliardi. Tutte queste regioni superano la media nazionale, che si attesta intorno ai 6,7 miliardi per regione.