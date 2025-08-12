Volkswagen (nella foto, il CEO Oliver Blume) e il fornitore di componenti Bosch stanno accelerando i tempi per democratizzare la guida autonoma. Le due potenze tedesche hanno annunciato l’obiettivo di finalizzare la loro tecnologia entro il 2026, rendendola accessibile non solo ai veicoli di fascia alta, ma anche ai modelli entry-level. È una sfida che mira a superare l’attuale offerta del mercato, portando l’innovazione a un pubblico di massa.

Il cuore di questo progetto è uno “stack software” avanzato, sviluppato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è che questo sistema sia “pronto per essere utilizzato nei progetti di produzione a partire dalla metà del 2026”.

I livelli di autonomia e le tempistiche

La prima tecnologia a vedere la luce sarà una soluzione di livello 2+, pensata per l’uso in autostrada. Questo sistema permette al conducente di staccare temporaneamente le mani dal volante, pur mantenendo l’obbligo di rimanere vigile e pronto a intervenire. I due partner hanno in programma anche una tecnologia di livello 3, che consentirebbe al veicolo di guidare autonomamente in determinate condizioni, liberando il conducente dall’obbligo di guardare la strada. Tuttavia, per questa seconda fase, non è ancora stato fissato un calendario preciso.

La mossa di Volkswagen e Bosch si differenzia da quella dei competitor: in Germania, Mercedes-Benz e BMW offrono già sistemi di livello 3, ma solo per i loro modelli di punta e a un costo aggiuntivo che si aggira intorno ai 6.000 euro. L’obiettivo dei due gruppi, invece, è rendere la guida autonoma “disponibile per milioni di automobilisti, dal mercato di massa al segmento premium”, anche se il prezzo non è ancora stato svelato.