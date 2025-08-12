Poste Italiane (nella foto il direttore generale, Giuseppe Lasco) ha lanciato il progetto “Smart Building” nella provincia di Vicenza, un’iniziativa volta a rendere 22 uffici postali più efficienti dal punto di vista energetico e più confortevoli per clienti e personale. Questo sistema di gestione intelligente e automatizzata degli impianti, già operativo, si propone di ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi.

Come funziona la gestione intelligente

Il progetto si basa sull’installazione di sensori, dispositivi e attuatori che consentono una gestione integrata e automatizzata di impianti come illuminazione, riscaldamento e raffreddamento. Il sistema monitora costantemente la temperatura e i parametri ambientali, regolando autonomamente gli impianti in base alle necessità reali. L’obiettivo è duplice: garantire un ambiente di lavoro più efficiente e sostenibile e al contempo eliminare gli sprechi energetici.

Grazie a “Smart Building”, Poste Italiane prevede un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% sui consumi di gas negli uffici interessati. Un altro aspetto importante del sistema è la possibilità di programmare e gestire gli impianti da remoto, migliorando anche l’efficienza della manutenzione. Il progetto è già attivo in numerosi uffici postali della provincia, tra cui Dueville, Albettone, Grisignano di Zocco, Caldogno, Marano Vicentino e Chiampo.

L’azienda ha già annunciato che il progetto sarà esteso ad altri uffici della provincia, per assicurare una copertura sempre più ampia sul territorio vicentino e confermare il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.