Il governo degli Stati Uniti accelera l’adozione dell’intelligenza artificiale, e lo fa con un accordo che ha del simbolico. Dopo la mossa di OpenAI, anche Anthropic, startup americana sostenuta da Amazon, ha siglato una partnership con la General Services Administration (GSA) per mettere a disposizione il suo chatbot, Claude for Enterprise e Claude for Government, a un prezzo irrisorio: un solo dollaro.

Un patto per l’America

L’iniziativa, che segue a ruota un accordo simile tra la GSA e la rivale OpenAI per ChatGPT Enterprise, mira a integrare l’IA in tutti e tre i rami del governo statunitense: esecutivo, legislativo e giudiziario. Si tratta di un’azione che supporta direttamente l’America’s AI Action Plan della Casa Bianca, con l’obiettivo di posizionare gli Stati Uniti come leader mondiale nell’adozione di queste tecnologie in ambito governativo.

L’accordo, come si legge in una nota della GSA, vuole garantire che “la forza lavoro federale possa attingere al potere trasformativo dell’IA per modernizzare le operazioni, migliorare il processo decisionale e ottenere risultati migliori per i contribuenti”.

Michael Rigas, amministratore facente funzione della GSA, ha sottolineato la rilevanza dell’iniziativa: «Questo accordo OneGov con Anthropic è la prova che gli Stati Uniti stanno definendo lo standard per l’adozione dell’IA da parte dei governi: con coraggio, responsabilità e su larga scala. Questo accordo mette i modelli di intelligenza artificiale americani più avanzati direttamente nelle mani di coloro che sono al servizio del popolo americano».

Tecnologia al servizio del popolo

Anche Dario Amodei, CEO e co-fondatore di Anthropic, ha commentato la partnership, evidenziando il ruolo cruciale dell’IA per il vantaggio competitivo del Paese: «La leadership americana nell’intelligenza artificiale richiede che le nostre istituzioni governative abbiano accesso agli strumenti di intelligenza artificiale più efficienti e sicuri disponibili. Offrendo un accesso esteso a Claude in tutti e tre i rami del governo, stiamo aiutando la forza lavoro federale a sfruttare le capacità di intelligenza artificiale all’avanguardia per mantenere il nostro vantaggio competitivo e servire al meglio il popolo americano».

L’accordo è stato strutturato dalla GSA per essere disponibile anche ad altre agenzie federali, membri del Congresso e magistratura, confermando la volontà di una diffusione capillare dell’intelligenza artificiale a tutti i livelli dell’amministrazione.