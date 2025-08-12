Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, è giunto a Palazzo Piacentini per partecipare alle riunioni dedicate al rilancio dello stabilimento ex Ilva di Taranto.

Secondo quanto comunicato da fonti del Ministero, come concordato con gli enti locali, la riunione sull’accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione dello stabilimento avrà inizio alle ore 11:30.

A seguire, si terranno gli incontri con le organizzazioni sindacali e le associazioni di impresa, ai quali parteciperanno anche rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Taranto.

Adolfo Urso aveva definito questo momento come “il giorno della responsabilità e della verità” nel convocare gli incontri.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, è arrivato al ministero delle Imprese per l’incontro sull’accordo di decarbonizzazione e ha dichiarato:

“Lo spirito con cui partecipiamo a questo evento è quello di creare le condizioni per siglare un accordo con il Governo. Siamo qui per raggiungere un’intesa, non per simulare un accordo.”

Il presidente Emiliano ha inoltre sottolineato l’importanza della partecipazione degli enti locali:

“Siamo presenti su precisa richiesta delle istituzioni locali, in particolare del sindaco di Taranto, che ha indicato questa data per un ulteriore incontro. Sono soddisfatto che il sindaco, anche se collegato in videoconferenza, prenderà parte a questa riunione.”