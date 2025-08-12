Con il calendario alla mano, Franco Ianeselli evidenzia il 14 agosto come la data in cui taglierà il traguardo dei primi cento giorni della sua seconda amministrazione da sindaco di Trento. «Sono stati giorni intensi, vissuti in giunta con impegno e grande entusiasmo», commenta il primo cittadino. Guardando al passato recente, traccia un bilancio riguardo agli interventi realizzati – tra bypass, opere pubbliche e soprattutto progetti sociali – per poi focalizzarsi sui temi prioritari da affrontare dopo la pausa estiva. La sua scommessa è puntare alla «cura del territorio» e, soprattutto, alla questione abitativa, in vista delle prossime modifiche alla variante strategica del Piano regolatore generale. «Lo studio commissionato a Nomisma – spiega Ianeselli – ci evidenzia che in città risultano presenti circa 5.000 alloggi sfitti e che entro il 2040 ne serviranno 6.000». Con un principio inderogabile: nell’ambito di una variante a “consumo di suolo zero”, la prospettiva sarà quella della rigenerazione urbana e dello sviluppo in verticale.

Sindaco Ianeselli, a cento giorni dalla sua rielezione, come valuta questo periodo? Ha parlato di “momento intenso”, è soddisfatto?

«Sì. In giunta si respira un ottimo clima, abbiamo iniziato a lavorare con grande collaborazione e molto entusiasmo».

Che idea di città emerge da questo inizio di mandato?

«Osservando anche la realtà e i problemi che affliggono altre città, in questi giorni ho ripensato al libro di Eraldo Affinati, “Le città del mondo”, che analizza l’anima degli insediamenti urbani. Riflettendoci, credo che la peculiarità principale di Trento sia quella di essere una città fortemente sociale».

Quali sono stati gli interventi e le decisioni principali di questi primi cento giorni?

Quali sono le testimonianze concrete di questi impegni? Penso ai sei milioni destinati alla realizzazione della casa della comunità alle ex Bellesini, ma anche al nuovo servizio di accoglienza notturna per i richiedenti protezione internazionale. Inoltre, va menzionata l’apertura dello spazio in via della Predara per le associazioni attive nella promozione dei diritti delle persone Lgbtqia+ e l’avvio del secondo bando per le pari opportunità tra i generi, con progetti rivolti anche alle scuole: mentre in altri contesti questi strumenti sono stati eliminati, qui li sosteniamo con convinzione.

Oltre agli interventi sociali, sono molte le opere pubbliche che cambieranno il volto di Trento. Questo dimostra anche il coraggio della città nel perseguire una crescita sostenibile e attrattiva. In particolare, penso all’hub di interscambio nella zona dell’ex Sit, da cui partirà anche la funivia per il Bondone: una funivia pensata non solo per i turisti ma anche per i residenti, con un duplice utilizzo che riguarda sia il turismo estivo che quello invernale. Su questo fronte, ribadisco la valutazione positiva per l’accordo tra Asuc e Trento Funivie riguardo l’ampliamento del bacino di Mezavia, evitando di intervenire sulle Viote.

Per quanto riguarda le altre opere pubbliche, si stanno portando avanti diversi cantieri: i lavori alle piscine Manazzon sono in corso, sono iniziati gli interventi di sistemazione dell’ex Lettere, e si è fatto un buon progresso nella realizzazione del complesso che ospiterà gli edifici comunali, oltre alla riqualificazione dell’ex mensa. Verso Mesiano, si sta lavorando alla costruzione dell’ascensore obliquo. In questi primi cento giorni, inoltre, sono stati avviati anche alcuni progetti di lungo termine.

Di quali progetti si tratta? Innanzitutto, la variante strategica al Prg, di cui la giunta ha cominciato a gettare le fondamenta. Era stato commissionato a Nomisma uno studio volto a definire un quadro conoscitivo dettagliato della città e dei fabbisogni abitativi, produttivi e ricettivi. A settembre sarà presentato un documento di indirizzo basato sui risultati ottenuti. I dati indicano che a Trento ci sono circa cinquemila alloggi sfitti, mentre la proiezione evidenzia la necessità di realizzarne seimila nuovi entro il 2040.

Come si intende intervenire? Potrebbe sembrare semplice dire “basta affittare gli alloggi sfitti”, ma la realtà è più complessa a causa della legislazione vigente e delle scelte dei proprietari. Inoltre, c’è una certa resistenza verso lo sconto Imis introdotto per chi affitta con canone moderato, misura che finora non si è tradotta in un incremento reale dell’offerta sul mercato. Per questo motivo, verrà effettuata una riflessione approfondita. In prospettiva, si potrebbe lavorare su una differenziazione dell’Imis tra alloggi affittati e sfitti. Grande importanza verrà data all’edilizia pubblica, in collaborazione con Itea. Vale inoltre un principio fondamentale: con la nuova variante al Prg sarà confermata la politica di consumo di suolo zero. Ogni intervento dovrà quindi partire da questo presupposto. Alcuni piani attuativi, soprattutto nella parte ovest della città, richiederanno una riduzione degli indici edilizi, mentre la collina est è ormai satura. Pertanto si interverrà principalmente attraverso la rigenerazione urbana, con la possibilità di sviluppare in verticale.

In questo inizio di mandato consiliare si è anche dato seguito al tema delle zone 30. Dopo l’attuazione in quartieri come Gardolo, Clarina, Mattarello e i Solteri, è stato affidato all’architetto Dondè l’incarico di studiare una nuova zona 30 nel quartiere di Campotrentino.

Riguardo all’opera più attesa, il bypass, e al progetto integrato, a che punto siamo? Attualmente, c’è un cantiere attivo nella zona sud della città. Si sta lavorando per riqualificare l’area dello scalo Filzi, con l’affidamento di uno studio paesaggistico e di rinaturalizzazione nei pressi di via Malvasia. Tra le ipotesi è prevista anche la realizzazione di un ascensore verso la collina. Nel frattempo, si procede con la progettazione per l’interramento della linea ferroviaria storica: siamo nella fase del Docfap (documento di fattibilità delle alternative progettuali), che valuterà costi e benefici dell’interramento. In questa fase, la priorità non sono le risorse, ma avere un progetto preliminare da cui partire per poi reperire i finanziamenti necessari. L’analisi dettagliata sarà presentata nelle prossime settimane.

I ritardi nella realizzazione della circonvallazione offrono l’opportunità di rivedere e migliorare il progetto di interramento. Sebbene il 2026 non sia più un obiettivo realistico per il completamento, è fondamentale comunque stabilire una scadenza precisa: la città non può permettersi di gestire un cantiere permanente senza fine. Attualmente, si attende il cronoprogramma aggiornato da Rfi. Da parte nostra, abbiamo sottolineato con forza l’importanza di utilizzare esclusivamente le due frese provenienti da sud, considerando i ritardi riscontrati a nord, al fine di limitare i disagi nel cuore della città.

Collaborazione con la Provincia per il bypass

Il progetto del bypass richiede necessariamente un confronto costante con la Provincia. È essenziale riconoscere che il capoluogo non si sviluppa isolato, ma trae forza dalle relazioni e dalle connessioni con l’intero territorio provinciale. L’armonia tra città e valli rappresenta un elemento imprescindibile per uno sviluppo equilibrato. In questo senso, insieme a Piazza Dante si sta lavorando attivamente sull’installazione della funivia e sull’individuazione di un hub presso l’ex Sit. Procedono inoltre le trattative per l’acquisizione dell’area delle Orsoline e si punta a definire entro settembre un accordo definitivo riguardante l’acquisizione da parte del Comune dell’ex Atesina e la contestuale cessione alla Provincia dell’area dello scalo di Roncafort.

Progetti sportivi e pianificazione urbanistica

Per quanto riguarda l’area di San Vincenzo, c’è unanime convergenza sulla realizzazione del nuovo palazzetto della Destra Adige e sull’implementazione di strutture sportive. Tuttavia, la pianificazione urbanistica stabilita dal PRG richiede un approccio coordinato e unitario che dovrà essere seguito rigorosamente per garantire una coerente e sostenibile progettazione del territorio.

Priorità per i prossimi cento giorni

Con i primi cento giorni di consiliatura ormai trascorsi, l’attenzione si sposta sulla cura maniacale dei dettagli. Le aspettative dei cittadini sono elevate e, durante i numerosi sopralluoghi, emergono criticità da affrontare con decisione. Il confronto diretto con la popolazione mostra come una delle questioni centrali sia quella della casa, vero e proprio nodo sociale e urbanistico che richiede interventi immediati e soluzioni efficaci.