Terzine e distici in rima baciata campeggiano su manifesti dedicati alle comunità del Salento, proprio mentre queste si preparano a partecipare alle imminenti elezioni regionali. Stefano Minerva presenta così la sua candidatura al nuovo Consiglio regionale, accompagnata da liriche dal tono amichevole e coinvolgente. Questa scelta è stata vista da alcuni come una trovata originale, da altri invece come una mossa discutibile, scatenando già un acceso dibattito nelle piazze, tra i vicoli dei piccoli centri, e sui social network.

Attuale presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli al termine del suo secondo mandato – quindi non più candidabile in quella veste – Minerva punta ora a un ruolo di maggiore spicco nel panorama istituzionale pugliese. Prima di buttarsi totalmente nella competizione elettorale, decide di rivolgersi alle comunità locali con un repertorio poetico che riflette la sua grande passione per la poesia, usando versi eleganti e che raccolgono l’attenzione.

Il pubblico si divide: c’è chi apprezza l’originalità del gesto, chi rimane indifferente e chi interpreta queste rime come una forma sottile di ricerca di consenso, un espediente per catturare l’attenzione degli elettori. I manifesti, firmati dallo stesso candidato, sono comparsi da poco tempo, ancora freschi di colla sulle bacheche comunali di diverse località come Matino, Parabita e Gallipoli. Tuttavia, hanno già generato molte discussioni in una stagione estiva resa più calda anche dal fermento politico.

È ormai opinione diffusa che Minerva stia delineando con larga anticipo l’area di consenso che si propone di consolidare come base elettorale. Va sottolineato come questa strategia non contenga alcun elemento illecito o irregolare, bensì sia una normale pratica di chi aspira a radicare la propria candidatura nelle realtà locali.

Tuttavia, tra le critiche più frequenti, emerge una valutazione di natura etica e culturale. Alcuni osservatori e cittadini ritengono che l’uso delle immagini e dei riferimenti ai santi e simboli religiosi del territorio, inseriti all’interno di queste composizioni poetiche e promozionali, possa risultare poco rispettoso nei confronti della devozione e della sensibilità della popolazione, che attribuisce grande valore a queste figure spirituali.

La questione, quindi, oltre a sfociare nelle pur legittime valutazioni politiche, si intreccia con temi di identità culturale e tradizione religiosa, ambiti sensibili nel tessuto sociale del Salento. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se questa originale modalità di presentarsi all’elettorato si rivelerà una strategia vincente o, al contrario, un elemento di controversia che potrebbe influire sull’esito della competizione regionale.

Ai passanti, incuriositi, si presentano versi che a Parabita celebrano le antiche Veneri, le statuette preistoriche rinvenute nella omonima grotta, e richiamano la devozione verso la Madonna della Coltura: «Palazzi e castello sono un disegno, sulla collina che guarda il mare, qui dove le Veneri hanno lasciato il segno. E alla Madonna va il nostro pregare».

A Matino, il componimento poetico loda il patrono San Giorgio con queste parole: «Dalla collina lo sguardo sul mare, nel centro storico, tra le case, la storia. San Giorgio, un santo da ammirare. Di questo luogo, speranza e memoria».

Il momento di maggior espressione metrica sembra raggiunto nella dichiarazione d’amore dedicata a Gallipoli: «Mia città che m’hai ispirato, brilli nel mio cuore come una stella. Mai come te ho amato altro. Oh Gallipoli mia … Città Bella».