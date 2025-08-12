L’economia britannica lancia un segnale inaspettatamente positivo. Contro ogni previsione, i dati di luglio mostrano un calo dei richiedenti sussidi di disoccupazione, un segnale che fa tirare un sospiro di sollievo dopo i timori espressi dagli analisti. Mentre il tasso di disoccupazione complessivo si mantiene stabile, è la decisa crescita dell’occupazione a stupire, suggerendo una tenuta del mercato del lavoro che sfida le aspettative.

I numeri inattesi di luglio

I numeri diffusi dall’Office for National Statistics (ONS) parlano chiaro: i disoccupati che hanno fatto richiesta per un sussidio (il cosiddetto claimant count) sono calati di 6.200 unità a luglio. Un risultato sorprendente, se si considera che il consenso degli esperti prevedeva un aumento di ben 19.700 unità. Un dato che rafforza la buona notizia di giugno, dove il calo è stato addirittura rivisto al rialzo.

Il quadro completo: occupazione e salari

Se il tasso di disoccupazione generale resta fermo al 4,7%, in linea con le attese, a fare la differenza sono i dati sull’occupazione. Nei tre mesi fino a giugno, il numero di persone occupate è salito di 238mila unità, una crescita ben superiore alle 134mila del periodo precedente e che dimostra una forte dinamicità. A completare il quadro, la crescita dei salari medi escludendo i bonus si mantiene solida al 5%, confermando le stime. Al contrario, includendo i bonus, la crescita salariale si attesta al 4,6%, leggermente al di sotto delle attese.