L’eccidio perpetrato il 12 agosto 1944 a Sant’Anna di Stazzema rappresenta una «ferita indelebile impressa nella nostra storia». Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato quella tragica strage, quando le forze delle SS, con la complicità dei fascisti, massacrarono 560 civili, tra cui 120 bambini. Nel suo discorso, Mattarella ha rilanciato l’importanza di mantenere viva la memoria di tale evento, esortando la società italiana e la classe politica a respingere con determinazione ogni forma di violenza tra esseri umani.

Il capo dello Stato ha sottolineato come questa lezione valga non solo per il dolore storico, ma anche per le tragedie contemporanee, citando espressamente il dramma quotidiano di Gaza, il conflitto in Ucraina e tutte le guerre attuali, che «tornano a gettare le loro ombre spettrali, con la ferocia che la storia già ci aveva mostrato e che speravamo per sempre dissolta».

Nonostante siano trascorsi 81 anni, Mattarella evidenzia come una memoria condivisa su questo avvenimento non sia ancora pienamente consolidata. Ha definito la strage una «ferita indelebile», termine già utilizzato l’anno precedente da Ignazio La Russa. Tuttavia, mentre il Presidente della Repubblica evidenzia il ruolo delle SS e della complicità fascista, ricordando le vittime – donne, anziani, sfollati e bambini brutalmente uccisi o incendiati – La Russa, pur riconoscendo una pagina vergognosa della storia italiana, ha tralasciato di citare esplicitamente le responsabilità sia delle forze naziste che di quelle fasciste impegnate nell’eccidio.

Attraverso i social, La Russa ha condiviso un’immagine del sacrario, accompagnata da un messaggio che definisce la strage una pagina dolorosa della nostra storia, ricordata con sentimento di dolore e riprovazione. Tuttavia, alcune questioni rimangono aperte riguardo alla piena attribuzione delle colpe storiche per questo «spaventoso calvario», come lo ha definito Mattarella.

Sergio Mattarella ha poi affermato che la nascita della Repubblica italiana costruita anche sul sangue innocente versato in quel tragico evento. Ha riconosciuto nel sacrario civile di Sant’Anna di Stazzema una delle radici più profonde della nostra identità nazionale.

Dal dolore immenso di quell’abisso, il Paese trovò la forza necessaria «per riscattare la disumanità degli oppressori» e per edificare una società fondata su nuovi principi di dignità e rispetto delle persone.

«Libertà per tutti, la democrazia, la pace».

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ricorda senza esitazioni le origini di quella «atroce barbarie», definendo quella pagina come una «terribile pagina» della storia del Novecento: «Eccidio nazifascista». Sottolinea inoltre come quei morti innocenti abbiano pagato «un prezzo altissimo per la conquista delle libertà».

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, parla di «ferocia nazifascista» e esorta a non dimenticare mai tali eventi, invitando a «continuare a difendere i valori su cui si fonda la nostra democrazia, anche alla luce di quello che sta accadendo nel mondo».