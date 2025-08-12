Saipem, nella foto l’a. d. Alessandro Puliti, attraverso la sua controllata PT Saipem Indonesia, ha ottenuto un’importante commessa per il progetto Abadi LNG in Indonesia. Il contratto riguarda la fase di progettazione (Front End Engineering Design – FEED) di un modulo FPSO (Floating Production Storage and Offloading), un’unità galleggiante per la produzione e lo stoccaggio di gas e petrolio.

Un Consorzio Italiano alla Guida

Il contratto è stato assegnato da INPEX Masela, filiale indonesiana di INPEX Corporation, una delle principali società energetiche del Giappone. Saipem guida un consorzio che include anche PT Tripatra Engineers & Constructors, PT Tripatra Engineering e PT McDermott Indonesia. Questa fase iniziale del progetto si svolgerà in un contesto di “dual-FEED competitivo”, che vedrà i due consorzi selezionati elaborare soluzioni separate. Il migliore proseguirà con la successiva fase di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC).

Un Progetto Chiave per il Gas Naturale Liquefatto

Il progetto Abadi LNG, situato nel Masela Block, è di enorme portata. Si prevede che avrà una capacità produttiva annuale di 10,5 milioni di tonnellate equivalenti di gas naturale, di cui circa 9,5 milioni in forma di gas naturale liquefatto (GNL). Questo quantitativo, per dare un’idea, corrisponde a oltre il 10% delle importazioni annuali di GNL del Giappone. Sarà inoltre prodotta una quota destinata alla fornitura locale e fino a circa 35.000 barili di condensati al giorno. Una caratteristica distintiva del progetto è l’integrazione di componenti per la Cattura e Stoccaggio del Carbonio (CCS), un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’ambiente.