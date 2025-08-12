Thredd, un’importante società di servizi finanziari di nuova generazione, ha annunciato di essere diventata la prima nel suo settore a offrire ai clienti del settore viaggi un controllo in tempo reale sui pagamenti business-to-business. La nuova funzionalità, resa possibile attraverso l’implementazione del Mastercard Wholesale Program (MWP), introduce codici di prodotto flessibili che offrono alle agenzie di viaggio una visibilità e una gestione senza precedenti delle transazioni.

Un’innovazione per il settore viaggi B2B

Questa soluzione all’avanguardia consente ai clienti di Thredd, in particolare alle agenzie di viaggio online (OTA), di adattarsi in modo più efficace alle esigenze dei fornitori. Con un controllo in tempo reale, le agenzie possono gestire i pagamenti in base a fattori come la geografia, il tipo di prodotto e il volume, ottimizzando così i processi di pagamento.

Il Mastercard Wholesale Program, di cui Thredd è pioniere nell’utilizzo, è stato specificamente progettato per supportare la natura globale e dinamica dell’industria dei viaggi. L’obiettivo del programma è garantire maggiore sicurezza e prevedibilità nei pagamenti transfrontalieri, offrendo una soluzione robusta e affidabile sia per gli acquirenti che per i fornitori.