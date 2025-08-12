Un’ondata di acquisti mirati ha segnato l’ultima settimana per Nexi (nella foto, l’a. d. Paolo Bertoluzzo), la PayTech europea quotata su Euronext Milan. L’azienda ha infatti comunicato i dettagli sull’esecuzione del suo programma di acquisto di azioni proprie per il periodo compreso tra il 4 e l’8 agosto 2025. Le operazioni sono state condotte tramite BofA Securities Europe SA, un intermediario incaricato di agire in totale autonomia e indipendenza.

Oltre 1,5 milioni di azioni in cinque giorni

Nel corso della settimana analizzata, Nexi ha acquistato un totale di 1.567.244 azioni. Il prezzo medio ponderato per ciascuna azione è stato di 5,2010 euro. Le operazioni, eseguite sia sul mercato regolamentato che sui sistemi multilaterali di negoziazione, hanno mostrato una variazione giornaliera interessante. La giornata con il maggior numero di acquisti è stata il 4 agosto, con 856.730 azioni , mentre il prezzo più alto è stato raggiunto il 7 agosto, a 5,4339 euro per azione.

Il quadro generale del programma

Con questi ultimi acquisti, il programma di buyback di Nexi, iniziato lo scorso 21 maggio , raggiunge cifre significative. Alla data dell’8 agosto, l’azienda ha complessivamente acquistato 52.897.430 azioni proprie, corrispondenti a circa il 4,30% del capitale sociale. Il controvalore totale di questa operazione ammonta a 268.375.707,77 euro, con un prezzo medio ponderato di 5,0735 euro per azione. Il dettaglio completo di tutte le operazioni è disponibile sul sito web di Nexi