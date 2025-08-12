Elon Musk ha accusato Apple di favorire OpenAI all’interno del suo App Store. Secondo il magnate della tecnologia, il gigante statunitense impedirebbe a tutte le altre società, eccetto OpenAI, di scalare le posizioni più alte nelle classifiche dedicate alle app su iPhone e iPad.

Elon Musk ha affermato su X:

“Apple si sta comportando in modo tale da rendere impossibile per qualsiasi azienda di intelligenza artificiale, a parte OpenAI, raggiungere il primo posto nell’App Store, il che costituisce un’inequivocabile violazione delle norme Antitrust. xAI intraprenderà immediatamente un’azione legale.”

Il fondatore di xAI, che sviluppa il chatbot Grok, e proprietario della piattaforma X, ha messo in dubbio la trasparenza di Apple, sostenendo che questa favorisca palesemente i prodotti di OpenAI, escludendo dagli spazi di maggiore visibilità quelli dei concorrenti.

Dal suo profilo sullo stesso social, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha risposto con una ponderata osservazione:

“Si tratta di un’affermazione notevole, considerando quello che ho sentito dire riguardo a Elon che manipola X a proprio vantaggio e delle sue aziende, danneggiando i concorrenti e le persone che non gli piacciono.”

La rivalità tra Musk e Altman affonda le radici nel passato, risalendo ai tempi della loro collaborazione iniziale nell’ambito della fondazione di OpenAI, dalla quale poi si separarono. Attualmente, nel mercato delle applicazioni iOS negli Stati Uniti, ChatGPT di OpenAI è l’app gratuita più scaricata, mentre Grok si posiziona al quinto posto.

Questa disputa evidenzia le dinamiche complesse che possono emergere dall’interazione tra le grandi aziende tecnologiche, soprattutto in settori in rapida evoluzione come quello dell’intelligenza artificiale, dove la visibilità sulle piattaforme digitali rappresenta un elemento cruciale per il successo commerciale.