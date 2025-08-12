eToro, la rinomata piattaforma di trading online, ha annunciato i risultati finanziari del secondo trimestre del 2025, che evidenziano una crescita significativa su diversi fronti. Sebbene l’utile netto si sia attestato a 30,2 milioni di dollari, in lieve calo rispetto ai 30,6 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente a causa di costi legati all’IPO, l’utile netto rettificato ha registrato un notevole aumento, raggiungendo i 54,2 milioni di dollari, contro i 44,2 milioni del 2024.

Utile e patrimonio in forte crescita

Un indicatore chiave del successo di eToro è l’EBITDA rettificato, che è aumentato del 31% su base annua, arrivando a 72 milioni di dollari. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’aumento dei ricavi e a una gestione oculata dei costi. Anche il contributo netto, che esclude i costi dei ricavi da cripto-asset e gli interessi passivi, ha visto un balzo del 26%, raggiungendo i 210 milioni di dollari, principalmente grazie a una maggiore attività di trading sulla piattaforma.

Il successo non si limita ai soli numeri finanziari: la base di utenti è in costante espansione. I conti finanziati sono aumentati del 14% su base annua, arrivando a 3,63 milioni. Questa crescita è il risultato di continue iniziative per acquisire e fidelizzare gli utenti, oltre all’acquisizione dell’app di investimento australiana Spaceship nel 2024. Il dato più impressionante riguarda gli Assets under Administration, il patrimonio totale amministrato da eToro, che è cresciuto del 54% su base annua, toccando i 17,5 miliardi di dollari.

Visione e innovazione

Yoni Assia, CEO e co-fondatore di eToro, ha commentato i risultati sottolineando il continuo impegno dell’azienda nell’innovazione e nell’espansione globale. “Nel secondo trimestre, abbiamo offerto il trading 24 ore su 24, 5 giorni su 7 per le azioni statunitensi, introdotto nuovi portafogli a lungo termine in partnership con Franklin Templeton e lanciato prodotti di risparmio in Francia, il tutto rafforzando la nostra presenza in Asia attraverso il nostro nuovo hub di Singapore”, ha dichiarato. “Questi progressi riflettono il nostro impegno nel rendere gli investimenti più semplici e accessibili per la nostra comunità globale. Guardando al futuro, siamo entusiasti di continuare a sviluppare tecnologie come la tokenizzazione e gli strumenti di intelligenza artificiale, che crediamo trasformeranno il modo in cui gli investitori al dettaglio interagiscono con i mercati e creeranno nuove opportunità di crescita”.