Quando la settimana scorsa l’organizzazione non governativa Save Ukraine ha rivelato l’esistenza di un database russo che permette ai potenziali genitori adottivi in Russia di scegliere tra 294 bambini ucraini rapiti nella regione di Lugansk, filtrandoli per età, sesso, colore degli occhi e capelli, molti a Kiev hanno risposto con disperazione: «Basta visitare quel sito per rendersi conto di quali siano i nostri figli sottratti, non serve stilare altre liste».
Nei tre anni e mezzo di conflitto, l’Ucraina ha denunciato la deportazione di oltre 19.500 minori da parte delle forze russe, anche se si teme che il dato reale possa essere significativamente più alto. Circa 1.350 di questi bambini sono stati restituiti ai loro paesi d’origine, grazie a mediazioni da parte di stati terzi come il Qatar, il Sudafrica e il Vaticano. In alcune occasioni, anche organizzazioni come Save Ukraine e singoli attivisti hanno contribuito a portare a termine queste complesse operazioni, volendo porre fine a una pratica che richiama gli orrori delle dittature argentina e nazista.
Lo Humanitarian Research Lab dell’Università di Yale — nonostante abbia subito tagli ai finanziamenti sotto l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump — ha stimato che il numero di minori ucraini deportati si avvicini a 35.000, fornendo anche indicazioni sulla localizzazione di molti di loro. ONG come Save Ukraine, in collaborazione con le autorità e l’intelligence ucraina e con il sostegno di cittadini privati, hanno intrapreso azioni di esfiltrazione. Riportare bambini e ragazzi a casa, in un contesto di guerra dove le bombe continuano a cadere e ognuno è costretto a pensare a sé stesso, non solo è un compito estremamente difficile, ma comporta anche rischi e costi elevati.
Da parte sua, il governo di Mosca ha citato la cifra di 700.000 minori spostati dalle zone colpite dal conflitto, sottolineando come il presidente russo Vladimir Putin abbia adottato una strategia precisa riguardante i bambini nelle aree di guerra.
Con l’attenzione internazionale puntata sull’Alaska e sull’eventualità di nuove trattative, è fondamentale ricordare che il governo ucraino rivendica da tempo al Cremlino la restituzione di questi minori, ritenendo questa restituzione cruciale per un eventuale cessate il fuoco e un accordo di pace duraturo.
Rustem Umerov, capo della delegazione ucraina, ha dichiarato a maggio:
“Se la Russia è realmente impegnata in un processo di pace, il ritorno di almeno la metà dei bambini inclusi in questa lista sarebbe un segnale positivo.”
Durante l’incontro a Istanbul, quando il suo corrispondente russo Vladimir Medinsky ha ricevuto la lista con i nomi di 339 bambini ucraini sottratti, la risposta è stata sprezzante, accusando gli ucraini di mettere in scena “uno spettacolo lacrimoso” rivolto agli europei di buona volontà.
Queste affermazioni rappresentano un vero e proprio disprezzo non solo per la vita di questi bambini e per il dolore dei loro familiari, ma anche per il mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte penale internazionale contro il presidente russo e la commissaria russa per i minori, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, accusati di deportazione e trasferimento illegale di popolazione, un crimine di guerra riconosciuto.
Ulteriori testimonianze raccolte a livello globale, compresi i media italiani, confermano la gravità della situazione e nuovi inquietanti dettagli emergono dai dati diffusi.
Mykola Kuleba, direttore di Save Ukraine, segnala che nel database pubblicato sono presenti anche descrizioni caratteriali dei bambini, etichettati con termini come “obbedienti”, “calmi”, “educati e rispettosi verso gli adulti”, “disciplinati”, “non conflittuali” o “affidabili nell’esecuzione dei compiti”.
È possibile filtrare le ricerche in base al tipo di tutela preferita, come l’adozione o l’affidamento, mentre i bambini sono divisi in “orfani” e “minori privi di cure parentali”.
Questa non è una novità del 2022, bensì una prassi iniziata già nel 2014 con l’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Tuttavia, oggi la procedura è diventata sistematica e facilitata a tal punto che, secondo Kuleba, “un bambino ucraino può essere letteralmente ‘ordinato’ online, privato della sua identità, dotato di passaporto russo e sottoposto a un controllo ideologico con un solo clic”.
Questo sistema, oltre a negare l’identità dei minori, li espone a rischi gravissimi, quali lo sfruttamento sessuale, la tratta di esseri umani, le adozioni illegali e perfino il traffico di organi. Purtroppo, questi temi delicati non verranno affrontati durante i colloqui in programma ad Alaska.