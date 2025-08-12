Quando la settimana scorsa l’organizzazione non governativa Save Ukraine ha rivelato l’esistenza di un database russo che permette ai potenziali genitori adottivi in Russia di scegliere tra 294 bambini ucraini rapiti nella regione di Lugansk, filtrandoli per età, sesso, colore degli occhi e capelli, molti a Kiev hanno risposto con disperazione: «Basta visitare quel sito per rendersi conto di quali siano i nostri figli sottratti, non serve stilare altre liste».

Nei tre anni e mezzo di conflitto, l’Ucraina ha denunciato la deportazione di oltre 19.500 minori da parte delle forze russe, anche se si teme che il dato reale possa essere significativamente più alto. Circa 1.350 di questi bambini sono stati restituiti ai loro paesi d’origine, grazie a mediazioni da parte di stati terzi come il Qatar, il Sudafrica e il Vaticano. In alcune occasioni, anche organizzazioni come Save Ukraine e singoli attivisti hanno contribuito a portare a termine queste complesse operazioni, volendo porre fine a una pratica che richiama gli orrori delle dittature argentina e nazista.

Lo Humanitarian Research Lab dell’Università di Yale — nonostante abbia subito tagli ai finanziamenti sotto l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump — ha stimato che il numero di minori ucraini deportati si avvicini a 35.000, fornendo anche indicazioni sulla localizzazione di molti di loro. ONG come Save Ukraine, in collaborazione con le autorità e l’intelligence ucraina e con il sostegno di cittadini privati, hanno intrapreso azioni di esfiltrazione. Riportare bambini e ragazzi a casa, in un contesto di guerra dove le bombe continuano a cadere e ognuno è costretto a pensare a sé stesso, non solo è un compito estremamente difficile, ma comporta anche rischi e costi elevati.

Da parte sua, il governo di Mosca ha citato la cifra di 700.000 minori spostati dalle zone colpite dal conflitto, sottolineando come il presidente russo Vladimir Putin abbia adottato una strategia precisa riguardante i bambini nelle aree di guerra.