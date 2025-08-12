Fare il bagno in mare o in un lago inquinati è un rischio che riguarda almeno un turista su tre in Italia, secondo l’ultimo rapporto di Goletta Verde di Legambiente. La situazione ambientale delle acque italiane spesso si posiziona al limite della normativa vigente, mettendo a rischio la salute dei bagnanti e la qualità ambientale.

Le cause principali di questo scenario sono ben note: inquinamento diffuso e inefficienze nella depurazione delle acque. A questi fattori si aggiungono gli effetti della crisi climatica, che aggravano ulteriormente la qualità delle acque costiere e interne italiane.

Il report, giunto alla sua 39ª edizione, si basa su 388 campionamenti effettuati in 19 regioni. Più di 200 volontari provenienti da circoli e gruppi regionali di Legambiente hanno monitorato diverse aree costiere e lacustri, evidenziando che il 34% delle analisi ha rilevato concentrazioni oltre i limiti di legge: un caso su tre, dunque, si presenta in condizioni non conformi.

In particolare, il 35% dei punti campionati lungo le coste si è rivelato inquinato o fortemente inquinato, con una media di un punto critico ogni 80 chilometri. Per quanto riguarda i laghi, la percentuale di campioni fuori norma è risultata pari al 30%. La situazione migliora esaminando i prelievi effettuati direttamente in mare aperto o in aree centrali dei laghi, lontano da foci e scarichi, dove solo il 15% dei campioni (30 su 200) supera i limiti di legge.

Un altro dato preoccupante riguarda la temperatura delle acque superficiali del Mediterraneo, che a giugno e luglio ha raggiunto una media record di 25,4°C, il valore più alto dal 2016. Questo aumento termico costituisce un elemento critico per l’ecosistema marino e per gli eventi meteorologici estremi.

Per quanto concerne le foci dei fiumi e dei canali che sfociano in mare o nei laghi, il 54% (101 su 188) dei punti è risultato inquinato o fortemente inquinato. Inoltre, il 56% di queste aree non è soggetto a controlli da parte delle autorità competenti, e spesso si trovano spiagge libere nelle vicinanze, accessibili ma non sicure per la balneazione.

Le proposte di Legambiente per la tutela delle acque

Legambiente sottolinea l’urgenza di approvare un piano nazionale dedicato alla protezione delle acque costiere e interne. A questo si dovrebbe affiancare un incremento delle risorse destinate all’ammodernamento degli impianti di depurazione, maggiori controlli da parte di Regioni, ARPA e Comuni nelle aree a rischio, nonché una gestione più efficace delle risorse idriche interne.

L’organizzazione evidenzia inoltre una preoccupante carenza di monitoraggio: oltre 220 chilometri di costa sabbiosa non sono controllati dalle autorità, pari al 6,6% della costa bassa italiana (che conta 3.346 chilometri in totale). Questo dato si accompagna a una scarsità di spiagge libere fruibili in tutta la penisola, con evidenti disparità tra regioni.

Riguardo all’aumento della temperatura marina, Legambiente spiega:

“L’innalzamento termico mette a rischio la biodiversità marina e amplifica fenomeni meteorologici estremi e persistenti a causa di una maggiore evaporazione e dell’accumulo di energia termica nelle acque.”

L’associazione ambientalista richiama inoltre l’attenzione sul problema dei rifiuti accantonati sulle spiagge e dispersi in mare, un’altra minaccia per l’ecosistema e per la qualità turistica delle coste italiane.

Interventi fondamentali per prevenire l’inquinamento

Secondo Legambiente, la prevenzione dell’inquinamento può avvenire solo agendo sulle cause fondamentali: scarichi non depurati e sversamenti illeciti rappresentano, infatti, le principali fonti di contaminazione. Il tema della depurazione, in particolare, continua a pesare in modo rilevante sul nostro paese, che ha già affrontato sanzioni pecuniarie per circa 210 milioni di euro a causa di ritardi e carenze nel trattamento delle acque reflue.

Oltre a questo, con la recente revisione normativa della Direttiva Acque Reflue, gli impianti di depurazione italiani saranno chiamati ad adeguarsi a nuovi standard più rigorosi. Le stime indicano un investimento compreso tra 645 milioni e 1,5 miliardi di euro per aggiornare soltanto gli impianti di maggiori dimensioni, una spesa significativa ma necessaria per garantire una migliore qualità delle acque e tutelare l’ambiente.