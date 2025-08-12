Le strade del Lazio sono percorse da un numero crescente di auto meno giovani. Un’analisi recente di Facile.it rivela che a maggio 2025 l’età media del parco auto circolante nella regione ha raggiunto gli 11 anni e 8 mesi, segnando un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente. Nonostante questo incremento, il Lazio si conferma come la terza regione italiana con le vetture più recenti.

Una mappa delle differenze provinciali

L’analisi dei dati a livello provinciale mostra un quadro eterogeneo. Le auto più datate si trovano a Rieti, dove l’età media è di ben 14 anni e 1 mese. A seguire, la provincia di Frosinone, con un’età media di 13 anni e 7 mesi.

La graduatoria prosegue con Viterbo, dove le vetture hanno un’età media di 13 anni e 2 mesi, e Latina, con 12 anni e 10 mesi. Controcorrente rispetto a queste realtà, si trova Roma, che si distingue come l’area del Lazio con il parco auto più giovane, con un’età media di 11 anni e 5 mesi.

Questi dati offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche del settore dei trasporti nel Lazio, evidenziando come l’invecchiamento delle auto sia una tendenza diffusa, ma con differenze significative tra le varie province della regione.