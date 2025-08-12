La rete di distribuzione a marchio Esso, finora sotto il controllo di capitali stranieri, passa ufficialmente in mani italiane. Questa mattina a Roma è stato siglato l’accordo per la cessione di Eg Italia, società proprietaria di circa 1.200 punti vendita, equivalenti al 6% della rete nazionale, a un Consorzio costituito da operatori italiani: Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap.

L’operazione dovrà essere notificata e ricevere l’autorizzazione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). Per il Consorzio, le consulenze finanziarie sono state affidate a Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory, gli aspetti legali sono stati curati da Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati, mentre le verifiche contabili e fiscali sono state gestite rispettivamente da EY-Parthenon e da Pirola Pennuto Zei & Associati.

Agostino Apa ed Enrico Zampedri, rappresentanti del Consorzio, hanno commentato:

“L’acquisizione di EG Italia consente di riportare sotto controllo nazionale una risorsa strategica, come quella dei 1.200 impianti per la distribuzione di carburanti e servizi stradali (convenience store, ristorazione). Si tratta di operatori privati nazionali, leader nei loro territori di riferimento.”

“Questa operazione rappresenta un unicum nel nostro settore e dimostra come le sfide contemporanee stimolino la creatività e la capacità di adattamento delle nostre imprese, che hanno saputo realizzare un’alleanza per concretizzare un progetto altrimenti impraticabile.”

Le società che compongono il Consorzio

Pad Multienergy SpA, con sede a Brescia, è controllata dalle famiglie Zani Ondelli e Petrolini; Vega Carburanti Spa, basata a Mestre, appartiene alla famiglia Vianello; Toil Spa, di Napoli, è guidata dalla famiglia Toti; Dilella Invest Spa, con sede a Bari, fa riferimento alla famiglia Dilella; infine Giap Srl, di Modica, è legata alla famiglia Minardo.