Italmobiliare (nella foto, l’a. d. Carlo Pesenti) continua a scommettere su sé stessa, rafforzando la strategia di riacquisto delle proprie azioni. La holding di partecipazioni ha comunicato di aver acquistato un totale di 10.166 azioni tra il 5 e l’8 agosto 2025, nell’ambito del programma già annunciato lo scorso 30 giugno.
Il controvalore complessivo di queste operazioni ammonta a 278.006,05 euro, con un prezzo medio di acquisto pari a 27,3467 euro per azione. Queste nuove acquisizioni rappresentano lo 0,024% del capitale sociale della società.
Il Portafoglio di Azioni Proprie
Con questi ultimi acquisti, il numero totale di azioni proprie detenute da Italmobiliare sale a 309.399, che corrispondono allo 0,728% del capitale sociale complessivo. L’azienda continua a monitorare il mercato, sebbene nella seduta dell’11 agosto il titolo a Piazza Affari abbia chiuso in territorio negativo, registrando un calo dell’1,09% rispetto al giorno precedente.