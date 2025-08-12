Il Gruppo Intesa Sanpaolo (nella foto, l’.a.d. Carlo Messina) continua a consolidare il proprio programma di acquisto di azioni proprie. Nell’ultima settimana di rilevazione, la banca ha investito una cifra significativa per riacquistare quote di capitale, un’operazione strategica che mira a sostenere il valore dell’azienda.

Nel periodo dal 4 all’8 agosto 2025, l’istituto ha riacquistato azioni per un controvalore complessivo di oltre 9,3 milioni di euro. Si tratta di un’attività costante e pianificata, che viene gestita in totale autonomia da un intermediario esterno per garantire la massima trasparenza sul mercato.

I dettagli dell’operazione settimanale

Il riacquisto delle azioni si è svolto sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana. L’intermediario, Morgan Stanley Europe SE, ha agito in piena indipendenza dal Gruppo Intesa Sanpaolo. La tabella riepilogativa fornita dalla banca mostra il volume e il prezzo delle transazioni giornaliere:

4 agosto 2025: 442.655 azioni acquistate al prezzo medio di 5,1053 euro, per un totale di 2.259.886,57 euro.

442.655 azioni acquistate al prezzo medio di 5,1053 euro, per un totale di 2.259.886,57 euro. 5 agosto 2025: 1.001.583 azioni al prezzo medio di 5,1301 euro, per un controvalore di 5.138.220,95 euro.

1.001.583 azioni al prezzo medio di 5,1301 euro, per un controvalore di 5.138.220,95 euro. 6 agosto 2025: 341.885 azioni a 5,1719 euro di prezzo medio, pari a 1.768.195,03 euro.

341.885 azioni a 5,1719 euro di prezzo medio, pari a 1.768.195,03 euro. 7 agosto 2025: 29.658 azioni a 5,1981 euro, per un controvalore di 154.165,25 euro.

29.658 azioni a 5,1981 euro, per un controvalore di 154.165,25 euro. 8 agosto 2025: nessun acquisto effettuato.

Il numero totale di azioni riacquistate nella settimana è stato di 1.815.781, con un prezzo medio d’acquisto di 5,1330 euro per azione.

Il quadro generale del programma di buyback

Il programma, avviato il 2 giugno 2025, ha l’obiettivo esplicito di annullare le azioni acquistate, un’azione che, riducendo il numero di titoli in circolazione, tende a incrementare il valore per azione per gli azionisti.

Dall’inizio dell’operazione fino all’8 agosto 2025, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 223.738.546 azioni. Questa quantità rappresenta circa l’1,26% del capitale sociale totale. Il controvalore complessivo dall’avvio del programma ha superato il miliardo di euro, raggiungendo la cifra di 1.091.110.191,38 euro, con un prezzo medio per azione di 4,8767 euro.