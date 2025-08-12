Il tanto atteso Bonus Psicologo sta per diventare realtà per migliaia di cittadini. L’INPS ha infatti aperto le porte alle richieste, che potranno essere inviate a partire dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025. Una finestra di tempo da segnare in rosso sul calendario per chiunque desideri un supporto concreto per il proprio benessere psicologico.

Questa misura rappresenta un segnale importante, offrendo un contributo economico per affrontare i costi delle sedute di psicoterapia, rendendo la salute mentale più accessibile. L’iniziativa non è rivolta a tutti indistintamente, ma si concentra su chi ha realmente bisogno, con un occhio di riguardo per le fasce di popolazione con una situazione economica più fragile.

Come presentare la domanda

Per ottenere il bonus, l’unica via è quella telematica. Basterà collegarsi al sito dell’INPS, cercare il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e cliccare su “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”. È un percorso digitale studiato per essere il più semplice e diretto possibile.

Un passaggio fondamentale è avere a portata di mano un attestato ISEE in corso di validità. Senza questo documento, la richiesta non potrà essere elaborata.

I requisiti essenziali

Il contributo è destinato a chi, al momento della domanda, ha un valore ISEE non superiore a 50.000 euro. Questo parametro è la soglia di accesso, cruciale per l’assegnazione dei fondi e per garantire che il sostegno arrivi a chi ne ha più bisogno. L’INPS ha semplificato il processo di richiesta, ma la correttezza dei dati, in particolare del valore ISEE, resta la chiave per una gestione efficace.