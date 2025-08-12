L’incidente che ha causato la morte di Cecilia De Astis, una donna milanese di 71 anni investita da un’auto l’11 agosto, rischia di trasformarsi in una questione politica, almeno a livello locale. La polizia ha identificato i responsabili: si tratta di quattro minorenni rintracciati in un campo nomade situato nella periferia sud di Milano. Questa circostanza è stata subito utilizzata dal partito della Lega per attaccare la sinistra e richiedere lo sgombero dell’accampamento.

Il partito di Matteo Salvini ha infatti diffuso una nota accusando il Partito Democratico: «Il Pd farà censurare la notizia come ha fatto con i manifesti della Lega sul decreto Sicurezza a Roma?». Il riferimento è ai manifesti politici precedenti, in cui slogan a favore dell’efficienza del decreto erano accompagnati da immagini generate tramite intelligenza artificiale che riproponevano stereotipi etnici e sociali, collegando il furto alle persone rom o l’occupazione abusiva alla popolazione nera o ai centri sociali.

Il comunicato continua sollecitando un intervento immediato: «Il campo rom deve essere sgomberato subito e i “genitori” devono essere puniti severamente: il sindaco Giuseppe Sala ha qualcosa da dire in merito?».

Per Alessandro Verri, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, l’accaduto rappresenta «l’ennesimo episodio che conferma il completo fallimento delle politiche di integrazione portate avanti dal Comune». Verri ricorda che la Lega da tempo denuncia le problematiche legate ai campi rom, in particolare quello di via Chiesa Rossa, chiedendone la chiusura immediata.

Secondo Verri, «questa vicenda, che coinvolge giovanissimi legati a quell’ambiente, dimostra come continuare a investire oltre 3 milioni di euro l’anno in queste politiche non solo sia inefficace, ma rappresenti un gravissimo torto ai cittadini milanesi che pagano le tasse». Il capogruppo conclude con fermezza: «È ora di porre fine all’ipocrisia e a un modello che in concreto non ha mai funzionato».

L’assessore lombardo Ignazio La Russa ha poi aggiunto: «Dove sono i servizi sociali in questa vicenda?». La sua domanda sottolinea una critica verso le istituzioni locali, ritenute inadempienti nella gestione dell’integrazione e del supporto alle famiglie coinvolte in situazioni di disagio.

Il caso mette in evidenza le tensioni che si intrecciano tra questioni di sicurezza, integrazione sociale e gestione delle comunità rom in Milano. La morte di Cecilia De Astis ha sollevato un dibattito più ampio sulle politiche comunali e sulla necessità di interventi concreti per garantire sia l’ordine pubblico sia il rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

Le istituzioni cittadine, dal canto loro, sono chiamate a rispondere con azioni trasparenti e coordinate per affrontare la complessità di queste problematiche, garantendo al contempo sicurezza e inclusione sociale.

Romano La Russa, assessore alla Sicurezza della Regione per Fratelli d’Italia, è intervenuto sul caso, evidenziando l’età e il contesto in cui sono cresciuti i quattro minorenni coinvolti. Ha sottolineato che si tratta di bambini «che vivono in uno dei tanti campi rom di Milano, in ambienti criminogeni dove apprendono a rubare e delinquere».

Ha quindi posto la domanda: «Dove sono i servizi sociali? Dobbiamo smettere di nasconderci dietro l’alibi della differenza culturale: cosa aspettano i servizi sociali a intervenire per “salvare” questi minori da famiglie che non riescono a farli crescere in modo adeguato?». Ha aggiunto che una società civile non può tollerare che bambini siano impiegati dai genitori per commettere furti, citando quanto avviene quotidianamente in metropolitana e nelle strade.

Di conseguenza, La Russa ha avanzato una proposta precisa: «I campi rom non possono essere considerati zone franche. È indispensabile che i servizi sociali intervengano, verifichino le condizioni di vita dei minori e prendano le decisioni necessarie fin dai primissimi anni, anche allontanandoli dalle famiglie di origine».