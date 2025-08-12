De Agostini ha recentemente ceduto un significativo pacchetto di azioni di Generali, per un valore totale di 36,5 milioni di euro. Le transazioni, avvenute in tre giornate differenti, hanno alimentato l’attenzione degli osservatori e del mercato finanziario, in un contesto già movimentato per il colosso assicurativo.

L’operazione nel dettaglio

La cessione è stata effettuata in più tranche nel corso dell’ultima settimana. La prima, il 7 agosto, ha visto la vendita di 516.935 azioni a un prezzo di 33,5632 euro per titolo, generando un ricavato di 17,4 milioni di euro. Successivamente, l’8 agosto, sono state vendute altre 370.105 azioni, questa volta a un prezzo di 33,4166 euro, per un controvalore di 12,4 milioni di euro. L’ultima operazione, in ordine di tempo, risale all’11 agosto, con la cessione di 199.960 azioni a 33,5229 euro, per un totale di 6,7 milioni di euro.

Questi movimenti sono stati resi pubblici attraverso gli “internal dealing”, una procedura che assicura trasparenza sulle operazioni compiute da amministratori e dirigenti di società quotate. A guidare le scelte di De Agostini c’è Lorenzo Pellicioli, in foto, che ricopre il ruolo di presidente esecutivo della holding e, dal 2007, è membro del Consiglio di Amministrazione di Generali.

Lo scenario

Questa notizia si inserisce in un periodo particolarmente dinamico per Generali. Solo di recente, l’amministratore delegato Philippe Donnet aveva venduto azioni per 10,6 milioni di euro. Inoltre, il gruppo è impegnato nella valutazione dell’offerta di Mediobanca su Banca Generali e ha avviato un piano di buyback del valore di 500 milioni di euro. L’insieme di questi eventi, pur non direttamente collegati, suggerisce un’intensa fase di riorganizzazione e valutazione strategica da parte dei principali attori coinvolti.