Filcams Cgil e UilTucs Toscana hanno indetto uno sciopero per gli addetti del commercio nella giornata di Ferragosto, ribadendo la loro ferma opposizione alle aperture dei negozi durante le festività civili e religiose, comprese le domeniche. In particolare, sostengono che il 15 agosto debba rimanere una giornata dedicata esclusivamente al riposo, non al consumo.

Dal 2011, a seguito della liberalizzazione degli orari di apertura introdotta con il cosiddetto Decreto “Salva Italia”, milioni di lavoratrici e lavoratori, prevalentemente donne, insieme alle loro famiglie hanno subito conseguenze negative che non possono più essere trascurate. L’apertura incontrollata nei giorni festivi svilisce il valore del lavoro, frammenta le prestazioni, e impone turni che difficilmente si conciliano con la vita privata e con il diritto al riposo.

Le liberalizzazioni, oltre a non favorire una reale crescita economica, causano una concorrenza sleale tra piccole e grandi catene di distribuzione, svalutano il significato delle festività, impoveriscono i centri storici a vantaggio delle grandi aree commerciali e compromettono la qualità della vita delle persone. È perciò urgente promuovere un modello di consumo più sostenibile e responsabile, nell’interesse collettivo.

Per tutte queste ragioni, Filcams Cgil e UilTucs Toscana hanno proclamato lo sciopero e l’astensione dal lavoro in tutti i negozi ed esercizi commerciali per l’intera giornata del 15 agosto. Ribadiscono infatti che, come stabilito più volte dalla giurisprudenza, il lavoro nelle festività civili e religiose non è obbligatorio e nessun lavoratore può essere costretto a lavorare senza il proprio consenso.