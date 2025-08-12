Ferragosto si avvicina e, se per una parte del Paese si traduce in un’occasione di vacanza e relax, per quasi 8,4 milioni di italiani le ferie rimangono un lusso inaccessibile. A stimarlo è Confcooperative, che ha analizzato i consumi previsti per l’estate 2025, mettendo in luce una profonda polarizzazione tra chi può permettersi di viaggiare e chi, invece, deve rinunciare per difficoltà economiche.

Un giro d’affari da 17 miliardi

Nonostante questo divario, il settore del turismo si conferma un motore fondamentale per l’economia nazionale. La spesa complessiva per le vacanze estive si attesta sui 17 miliardi di euro, con circa 16 milioni di persone in movimento solo durante i giorni clou di Ferragosto. Ristorazione e servizi ricettivi beneficiano di circa 10 miliardi di euro in questo periodo, dimostrando la vitalità del comparto.

La spesa media per famiglia è in crescita rispetto al 2024, raggiungendo i 1.950 euro (+16%). Tuttavia, questa media nasconde una realtà fatta di disparità, con una famiglia di quattro persone che, per una settimana al mare, può arrivare a spendere 6.539 euro.

Le mete preferite e la crescita dell’agriturismo

Per coloro che partiranno, le scelte rimangono piuttosto tradizionali. Il mare continua a essere la destinazione preferita dal 60% dei vacanzieri. C’è un crescente interesse verso la montagna, scelta dal 25% degli italiani, forse come risposta alle temperature sempre più elevate. Un settore in forte espansione è quello dell’agriturismo, che registra un aumento del 20% nelle prenotazioni e si aggiudica il 15% delle preferenze.

La voce di Confcooperative

Il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, ha commentato i dati con una riflessione che mette in luce la dualità del momento: “Il turismo conferma la sua centralità nell’economia italiana, ma i dati ci restituiscono anche l’immagine di un Paese diviso. Accanto a una parte di popolazione che mantiene capacità di spesa, emerge una fascia di italiani esclusi dalle vacanze”.