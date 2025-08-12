Le preoccupazioni aumentano in seguito alla pubblicazione odierna del dato sulla disoccupazione nel Regno Unito, rimasta stabile al 4,7%, il livello più alto degli ultimi quattro anni.
L’indicatore, fornito dall’Office for National Statistics (ONS), si accompagna a un rallentamento nella crescita dei salari e costituisce un ulteriore segnale preoccupante per il governo laburista guidato da Keir Starmer, che sta affrontando critiche per i risultati sinora insoddisfacenti della sua politica economica.
Liz McKeown, responsabile del dipartimento dell’ONS, ha ammonito:
“Nel complesso questi dati indicano un prolungato rallentamento del mercato del lavoro nel Regno Unito.”
Ha inoltre evidenziato come la disoccupazione sia aumentata in dieci degli ultimi dodici mesi, segnalando un quadro di difficoltà persistente.
Richard Carter, analista finanziario alla City di Londra, sottolinea la sfida “delicata” che attende ora la Banca d’Inghilterra (BoE).
Ha osservato come le aspettative di un ulteriore taglio dei tassi di interesse entro la fine dell’anno, dopo la riduzione contrastata dal 4,25% al 4% avvenuta questo mese, impongano di trovare un “equilibrio” difficile.
“Occorre bilanciare un’inflazione che resta al 3,6% con segnali sempre più evidenti di debolezza nel mercato del lavoro, oltre che con un’economia in difficoltà, come dimostrano i due cali consecutivi del PIL registrati ad aprile e maggio.”
Questi elementi rappresentano un banco di prova importante per le decisioni future della Bank of England e, più in generale, per le prospettive economiche del Regno Unito nei prossimi mesi.