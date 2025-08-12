La tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina, insieme a segnali contrastanti provenienti dai mercati, hanno influenzato la sessione delle borse europee, che si sono mantenute sostanzialmente stabili.

L’indice di fiducia degli investitori tedeschi, elaborato dallo ZEW, è risultato deludente, mentre l’inflazione statunitense relativa al mese di luglio ha mostrato dati rassicuranti, contribuendo a una giornata di sostanziale tenuta nei mercati azionari europei.

La performance migliore è stata quella della borsa di Milano, che ha chiuso con un incremento dello 0,85%, con l’indice Ftse Mib vicino ai 42.000 punti. Positivo anche il closing di Parigi, con un rialzo dello 0,7%, seguita dalle piazze di Londra e Amsterdam, entrambe in progresso dello 0,1%. Madrid è rimasta invariata, mentre Francoforte ha registrato un lieve calo dello 0,1%.

Pochi cambiamenti anche sul fronte dello spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale si è attestato a 78,6 punti base, in lieve diminuzione rispetto ai 79 dell’apertura, con il rendimento del titolo italiano al 3,52%.

L’euro ha mostrato un leggero apprezzamento dopo la pubblicazione degli indici dei prezzi negli Stati Uniti, scambiandosi a 1,168 contro il dollaro.

Sul mercato energetico, il prezzo del gas è diminuito sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a settembre ha chiuso in ribasso dell’1,7%, a 32,4 euro per Megawattora. In calo anche il petrolio, che ha perso circa un punto percentuale attestandosi poco sopra i 63 dollari al barile.

Nel contesto di Piazza Affari, i titoli a maggiore capitalizzazione hanno visto la migliore performance di STMicroelectronics, che ha chiuso con un +4,1%, seguita da Stellantis (+3,1%) e dalla Banca Popolare di Sondrio, che è cresciuta del 2,5%.

Positiva anche la seduta di Unicredit, con un aumento dell’1,5%, mentre MPS e Mediobanca sono rimaste sostanzialmente stabili. Nel comparto principale, in calo il titolo Campari, che ha ceduto un punto percentuale chiudendo a 6,53 euro.