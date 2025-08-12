Le borse asiatiche mostrano movimenti contrastanti nella giornata di riapertura del mercato di Tokyo, che registra un aumento del +2,15%, subito dopo la celebrazione della Giornata della Montagna. Lieve incremento per Taiwan con un +0,09%, mentre Seul evidenzia una flessione dello -0,51%. Positive sono invece le performance di Sydney con un +0,41%. Restano ancora aperti i mercati di Hong Kong (-0,07%), Shanghai (+0,43%), Mumbai (-0,15%) e Singapore (-0,14%).

I futures europei segnano un andamento positivo, mentre quelli statunitensi risultano contrastati: il Dow Jones avanza, mentre il Nasdaq registra un calo in un giorno cruciale per la pubblicazione dei dati sull’inflazione e sulla fiducia delle imprese negli Stati Uniti. È prevista anche la diffusione degli indici Zew tedeschi e dell’Eurozona. Nel Regno Unito, le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,8% a luglio, risultato inferiore alle attese previste oltre il 2%. Le richieste di sussidi di disoccupazione sono diminuite inaspettatamente di 6.200 unità, rispetto a un rialzo stimato superiore a 19.000, mentre il tasso di disoccupazione resta stabile al 4,7%.

Il prezzo dell’oro registra un calo dello 0,3%, scendendo a 1.348,78 dollari l’oncia, dopo la smentita della Casa Bianca riguardo possibili dazi sui lingotti da 1 kg. Al contrario, aumentano i prezzi del petrolio greggio con il WTI in crescita dello 0,5% a 64,28 dollari al barile, e del gas naturale, che sale dello 0,76% a 33,25 euro per MWh, favorito dal maggior consumo in Europa dovuto all’innalzamento delle temperature.

Il dollaro si mantiene stabile contro le principali valute: a 0,86 euro, 148,18 yen e 0,74 sterline. Intanto il differenziale di rendimento tra i BTP italiani e i Bund decennali tedeschi scende nuovamente sotto i 79 punti base, con il rendimento annuo dei titoli di Stato italiani in aumento di 0,02 punti all’3,48%, mentre quello dei titoli tedeschi cresce di 0,3 punti al 2,7%.

Sul mercato giapponese spicca la performance del produttore di semiconduttori Lasertec, che guadagna il 6,85% grazie ai solidi risultati finanziari relativi all’esercizio 2024-2025. Questo andamento positivo si riflette anche sui concorrenti Advantest (+6,1%) e Socionext (+3,93%), sostenuti dal nuovo prezzo obiettivo fissato da Nomura. La forza del dollaro favorisce le case automobilistiche: Yokohama registra un aumento dell’11,43% dopo aver presentato conti superiori alle attese, seguita da Toyota (+2,96%) e Honda (+2,61%).