L’ombra degli attacchi informatici si allunga sulla Svizzera, spingendo le aziende a un’accelerazione senza precedenti nella ricerca di nuove strategie di difesa. A rivelarlo è un nuovo rapporto dell’Information Services Group (ISG), un’autorevole società di ricerca e consulenza, che mette in luce come la crescente sofisticazione delle minacce stia costringendo le imprese a guardare al di fuori dei propri confini per trovare soluzioni adeguate. La parola d’ordine è una: esternalizzazione.

La tempesta perfetta: attacchi in aumento e mancanza di specialisti

Il panorama della sicurezza informatica elvetica è un mix esplosivo di fattori critici. Da un lato, un’ondata di attacchi, spesso non divulgati pubblicamente, sta mettendo a dura prova le difese aziendali tradizionali. Il ransomware, in particolare, è in forte ascesa, paralizzando le operazioni e mettendo a rischio dati sensibili. Dall’altro, il settore si confronta con una grave carenza di talenti specializzati, rendendo quasi impossibile per le aziende gestire internamente una protezione adeguata e al passo con i tempi.

“Con la crescente necessità di proteggere i sistemi essenziali nelle imprese svizzere, la sicurezza informatica si è evoluta in sicurezza aziendale,” ha dichiarato Uwe Ladwig, amministratore delegato di ISG. “Il lavoro a distanza, compreso l’uso diffuso degli uffici domestici, rende le organizzazioni più vulnerabili agli attacchi”.

Questo nuovo scenario, combinato con la spinta verso la digitalizzazione e l’adozione del cloud computing, ha reso la sicurezza informatica un pilastro fondamentale per la resilienza aziendale. Le aziende stanno abbandonando le tradizionali difese perimetrali in favore di approcci più moderni come il modello “zero trust”, che si basa su un monitoraggio continuo della rete e un’autenticazione reciproca costante.

Le PMI: Il tallone d’Achille della Cyber-Difesa

Un segmento particolarmente vulnerabile, e al contempo in forte crescita nella richiesta di sicurezza, è quello delle piccole e medie imprese (PMI). Queste realtà, spesso dotate di sistemi di protezione meno maturi, sono un bersaglio appetibile per i cybercriminali. Il rapporto ISG evidenzia come le PMI svizzere stiano guidando una domanda di soluzioni superiore alla media, privilegiando fornitori che offrano non solo competenza tecnica, ma anche una profonda comprensione culturale e una comunicazione chiara. Si cerca la “Swissness”, un valore che indica uno sviluppo e una fornitura di prodotti e servizi IT radicati in Svizzera, per una questione sia di conformità normativa che di allineamento culturale.

Intelligenza Artificiale e fiducia: I nuovi requisiti

I fornitori di servizi esterni, in particolare i centri operativi di sicurezza (SOC), stanno diventando i partner privilegiati per molte aziende. Il report ISG indica che l’utilizzo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale (IA) e sull’automazione è ormai un requisito imprescindibile per affrontare in modo efficiente l’evoluzione delle minacce. Non a caso, tra le tendenze globali che stanno influenzando il mercato svizzero, si segnala l’adozione crescente di soluzioni come l’IAM (Identity and Access Management) e l’XDR (Extended Detection and Response).

“Sia i clienti di grandi dimensioni che quelli di medie dimensioni in Svizzera cercano sempre più fornitori di sicurezza gestita che utilizzino l’IA e l’automazione, oltre all’esperienza e alle competenze umane, per affrontare in modo efficiente le minacce in evoluzione”, ha commentato Frank Heuer, analista principale di ISG. “Cercano anche un supporto di consulenza, in particolare per i rischi basati sull’IA e sulla tecnologia quantistica, per essere sempre un passo avanti rispetto ai criminali informatici”.

Il rapporto, che ha valutato le capacità di 97 fornitori in otto diversi ambiti, ha individuato alcuni leader di mercato come IBM, InfoGuard, Swisscom e Accenture, sottolineando un’intensa attività nel settore per rispondere a una domanda in continua crescita e sempre più esigente.