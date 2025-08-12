I soci di Eataly hanno approvato in assemblea un aumento di capitale pari a 75 milioni di euro. Secondo quanto comunicato, l’operazione sarà realizzata in due fasi distinte: la prima tranche entro il 30 novembre prossimo e la seconda entro la fine di giugno dell’anno successivo.

Il gruppo sottolinea che questo incremento di capitale rappresenta un “passo determinante nel processo di rapido consolidamento della posizione di Eataly nei mercati di riferimento”.

Si tratta inoltre di un’importante occasione per sostenere i piani di sviluppo strategico, in particolare attraverso l’implementazione del nuovo format Eataly Caffè e l’espansione in nuovi canali per intercettare ulteriori segmenti di clientela.

La catena italiana dedicata al made in Italy gastronomico prevede un’intensa attività di nuove aperture, focalizzata soprattutto nel mercato del Nord America, con l’inaugurazione di tre nuovi punti vendita entro la fine dell’anno a Philadelphia, Toronto e West Palm Beach.

Per quanto concerne il format Eataly Caffè, dopo il successo riscosso nelle sedi storiche di Rockefeller Center e Hudson Yards, è pianificata una nuova apertura a New York, precisamente in Lexington Avenue, per rafforzare ulteriormente la presenza nel capoluogo americano.