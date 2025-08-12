Peacelink e Giustizia per Taranto hanno annunciato, durante una conferenza stampa di fronte alla Prefettura di Taranto, la presentazione di un ricorso al TAR contro l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata all’ex Ilva.

Alessandro Marescotti, presidente di Peacelink, ha dichiarato:

“Si tratta di un ricorso significativo contro l’AIA che consente all’Ilva di operare per altri dodici anni utilizzando il carbone, una scelta inaccettabile sotto ogni profilo.”

Ha aggiunto che al ricorso si sono unite diverse realtà locali, tra cui Peacelink, Giustizia per Taranto, Genitori Tarantini, ISDE Taranto e il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti.

Per sostenere l’iniziativa è stata avviata una raccolta fondi.

Marescotti ha specificato:

“L’obiettivo iniziale era di 3.500 euro per l’iscrizione al ruolo, ma in poche ore abbiamo già superato i 5.000 euro. Se vinceremo, lo faremo per l’intera comunità.”

L’ambientalista ha inoltre richiesto il blocco immediato delle emissioni di sostanze cancerogene, genotossiche e neurotossiche, definendo la situazione attuale come un esperimento che non genera profitti ma una perdita di circa 100 milioni di euro al mese.

Le associazioni hanno anche predisposto una lettera indirizzata al governo, tramite il prefetto, proponendo il trasferimento dei lavoratori in esubero da Acciaierie d’Italia a Ilva in AS, un ente che si occupa non della produzione ma della conservazione dei beni e delle attività di bonifica.

Chiedono l’ampliamento degli ambiti di impiego per i lavoratori in eccedenza, coinvolgendoli in attività come la riforestazione, la manutenzione del verde pubblico, la riqualificazione del patrimonio edilizio e interventi di protezione civile per affrontare eventi climatici estremi.

Marescotti ha illustrato il costo stimato di questa proposta:

“Per 10.000 lavoratori prevediamo una spesa di 500 milioni all’anno, un importo inferiore alle attuali perdite dell’azienda.”

Per Massimo Ruggieri, presidente di Giustizia per Taranto, l’attuale accordo di programma risulta inaccettabile:

“I tempi previsti – 12, 8 o 5 anni – sono del tutto intollerabili e non si può accettare nessun tipo di riduzione. Di fatto, l’AIA autorizza per 12 anni la presenza di tre altiforni alimentati a carbone, una situazione insostenibile. Abbiamo deciso di intraprendere una battaglia contro questo provvedimento che continua a danneggiare la nostra città.”