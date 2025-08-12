Un nuovo scossone nel panorama bancario europeo: la Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione di TBI Bank EAD da parte del colosso statunitense Advent International. La decisione, che riguarda il controllo esclusivo della banca bulgara, segna un’espansione strategica di Advent in un’area di mercato dinamica e in crescita.

Via libera senza preoccupazioni per la concorrenza

L’operazione, notificata in conformità con il Regolamento UE sulle concentrazioni, riguarda il settore bancario in Bulgaria, Grecia e Romania. La Commissione ha esaminato attentamente l’impatto sulla concorrenza, ma ha concluso che l’operazione non solleverà preoccupazioni significative. La valutazione ha tenuto conto delle limitate posizioni di mercato delle società coinvolte, permettendo così che l’acquisizione venisse approvata con una procedura semplificata.