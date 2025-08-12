Continua a suscitare dibattito la rimozione dell’intitolazione a Gianfranco Miglio dall’istituto scolastico di Adro, la stessa scuola dove era stato rimosso, in seguito a un ricorso vinto dalla CGIL, il Sole delle Alpi posizionato su pavimenti, tetto e pareti, opera fortemente voluta dall’allora sindaco leghista Oscar Lancini. Il nome del celebre docente, riconosciuto come il teorico ispiratore della Lega Nord grazie all’elaborazione di un modello federalista radicale alternativo allo Stato centralizzato, è stato recentemente cancellato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Moretti, esponente di una lista civica. Da quelle ore si è aperta una vivace polemica.

Questa mattina, davanti alla scuola, si è presentato Roberto Castelli, ex ministro e segretario politico del Partito Popolare per il Nord. Castelli ha organizzato un presidio presso i cancelli dell’istituto e, contemporaneamente, ha protocollato una formale richiesta di accesso agli atti presso il Comune, senza escludere la possibilità di un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. Secondo Castelli, la decisione del sindaco rappresenta un grave errore:

«Il risultato paradossale della cancellazione è che ora tutti hanno ricominciato a discutere della figura di Miglio, politologo e uomo di grande cultura. È un patrimonio per l’intera comunità. Una cosa è certa: il ricordo di Miglio rimarrà, mentre di questi amministratori nessuno conserverà memoria. Quella contro Miglio è stata un’operazione di carattere woke da paese.»

Inoltre, Castelli ha evidenziato che gli operai impegnati a rimuovere la scritta non indossavano il casco di protezione, sollevando questioni anche sulla sicurezza sul lavoro. Nella notte precedente, sulle strade antistanti la scuola era comparso uno scritto recitante: “Patto per il Nord GF Miglio non si tocca”.

L’amministrazione comunale di Adro ha motivato la scelta spiegando: «Durante la costruzione dell’istituto, il Consiglio d’Istituto e l’Amministrazione comunale non riuscirono a trovare un’intesa riguardo all’intitolazione dell’edificio scolastico. Per questo motivo, fu deciso di non attribuire un nome ufficiale alla scuola.»

Per procedere è necessario il consenso di entrambe le parti. Tuttavia, in quell’occasione, il disaccordo impedì all’Istituto Comprensivo — ovvero l’istituzione scolastica — di ricevere un nome ufficiale. L’edificio venne invece dedicato a Miglio, una figura nota per la sua forte impronta politica e ideologica. Da qui la decisione di adottare una nuova direzione.

Nel frattempo, il comune di Chiari ha scelto di intitolare una via a Miglio.