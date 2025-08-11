I partiti tradizionali esprimono una netta contrarietà nei confronti delle liste che portano il nome del presidente regionale, sia che si tratti di candidati in carica sia di ex governatori. Il motivo è di natura politica: queste liste sottraggono voti che altrimenti andrebbero ai simboli consolidati dei partiti. La figura del presidente regionale, infatti, rappresenta un elemento di forte richiamo per gli elettori.

Un esempio significativo viene dal Veneto nel 2020. Luca Zaia ottenne una schiacciante vittoria, con una percentuale complessiva del 76,8%. Un risultato che si deve in gran parte al successo della sua lista personale, che raccolse il 44,6% delle preferenze. Di conseguenza, la Lega, suo partito di riferimento, dovette accontentarsi di un modesto 17%, ben lontano dal consueto 30% e oltre, mentre Fratelli d’Italia si fermò al 9,55%.

Attraverso il consenso personale raccolto e l’elezione di consiglieri sotto il suo nome, il presidente guadagna così margini di manovra più ampi nei rapporti con i partiti, inclusa la propria formazione. Questo fenomeno gioca un ruolo cruciale anche nella competizione elettorale in corso, specialmente nel caso di Eugenio Giani in Toscana, esponente del Partito Democratico.

Il quadro cambia nel caso di presidenti uscenti che non ambiscono a un nuovo mandato, come Luca Zaia o Vincenzo De Luca in Campania. Nonostante ciò, il loro ruolo politico continua a essere rilevante. Proprio il governatore campano uscente ha avanzato una richiesta alla segretaria del PD, Elly Schlein, ponendola come condizione per l’approvazione di Roberto Fico.

Il principale ostacolo al superamento di questo problema consiste nel fatto che, secondo la legge elettorale vigente, la lista civica deve essere necessariamente collegata a un candidato presidente. In assenza di tale collegamento, la lista correrebbe indipendentemente con un proprio leader, creando una vera e propria concorrenza invece che offrire un supporto elettorale. Nel caso in cui il candidato governatore imponesse un veto sulla lista collegata, quest’ultima non potrebbe essere presentata.

Questi elementi rendono molto complessa la ricerca di un’intesa soddisfacente per tutte le parti in causa.

Il dibattito, molto attuale, prende avvio dal Nordest, dove proprio Luca Zaia non potrà più candidarsi per un ulteriore mandato alla guida della regione.

In Veneto, anche se su un fronte ha dovuto accettare l’impossibilità di agire a causa di una sentenza della Corte costituzionale e dall’assenza di una normativa specifica, su un altro ambito la competizione prosegue con vigore.

Si tratta della Lista Zaia, una lista civica che supera gli steccati dei partiti tradizionali, pensata per aggregare il consenso di elettori senza un preciso orientamento politico o di chi normalmente non partecipa al voto.

Le negoziazioni sono in corso per valutare la possibilità di presentare questa lista: Matteo Salvini ha espresso un supporto favorevole, mentre gli altri partiti si sono mostrati più diffidenti.

Tuttavia, l’idea di una lista personale di un candidato presidente o ex presidente non si limita al solo Veneto. Anche in Toscana, l’uscente governatore Eugenio Giani, nonostante qualche difficoltà interna legata alle tensioni con il Movimento 5 Stelle, intende presentare una lista civica a suo nome per rafforzare la propria ricandidatura.

Parallelamente, in Campania, l’ex presidente Vincenzo De Luca, obbligato a lasciare la presidenza, si sta muovendo per lanciare una propria lista civica. Questa sarà presumibilmente guidata da lui stesso, considerando la sua ambizione di diventare il prossimo presidente del Consiglio regionale. Tale posizione gli consentirebbe di influenzare maggiormente la nomina del possibile successore, Roberto Fico.