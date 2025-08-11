Il cantiere della Nuova Diga Foranea di Genova, un progetto strategico per il futuro della logistica italiana, segna un nuovo importante progresso con il posizionamento del dodicesimo cassone. L’opera è realizzata dal consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, su incarico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Una nuova fase per la produzione dei cassoni

A fine agosto, il cantiere avvierà la produzione dei cassoni più grandi, che avranno dimensioni imponenti: fino a 67 metri di lunghezza, 35 metri di larghezza e 33 metri di altezza. Per questa fase cruciale, verrà utilizzata la Tronds Barge 33, una chiatta semisommergibile in grado di immergersi fino a 20 metri sotto il livello dell’acqua, facilitando così le operazioni di varo e movimentazione delle strutture.

Incremento occupazionale e prospettive future

Attualmente, il progetto impiega oltre 450 persone tra personale diretto e di terzi. Con l’avvio delle nuove attività, è previsto un incremento occupazionale, legato anche al raddoppio dei turni di lavoro. A regime, la nuova diga avrà una lunghezza di 6,2 chilometri e una profondità di posa che raggiunge i 50 metri, la più profonda mai sperimentata in Europa per una diga foranea. Questa innovativa infrastruttura renderà il porto di Genova accessibile a navi di nuova generazione lunghe fino a 400 metri, rafforzando il ruolo dello scalo nel Corridoio Reno-Alpi della rete TEN-T.

L’opera, sviluppata interamente in mare aperto, si sta consolidando su un fondale già rinforzato con 2.200 tonnellate di ghiaia e 41.000 colonne sommerse, pari a 478.000 metri lineari già completati. La Nuova Diga Foranea è un progetto strategico che integra innovazione e sostenibilità, e lavora in sinergia con il Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova per creare un sistema infrastrutturale moderno e interconnesso per l’Italia.