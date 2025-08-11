L’Europa stringe i ranghi. In un momento di alta tensione diplomatica, i ministri degli Esteri dell’Ue si riuniscono oggi in videoconferenza, un’assemblea straordinaria convocata dall’Alta rappresentante Kaja Kallas. L’obiettivo è chiaro: consolidare la posizione comune e definire una strategia unificata, in vista del delicato incontro che vedrà presto faccia a faccia il presidente statunitense Donald Trump e quello russo Vladimir Putin in Alaska. La posta in gioco è alta, come sottolineato da Kallas stessa: “Sono in gioco gli interessi vitali dell’Europa”.

Diplomazia in azione: un’unità da difendere

La riunione, fissata per le 16, segue un vertice cruciale tenutosi sabato nel Kent tra alti funzionari di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea. I paesi membri, con l’eccezione delle voci distanti di Slovacchia e Ungheria, si attendono un’unità compatta a sostegno di Kiev. L’obiettivo, come rivelato da un diplomatico europeo, è esercitare la “massima pressione” su Mosca e ribadire una linea rossa non negoziabile: nessun diktat sulla testa di Kiev e nessuna concessione territoriale prima del cessate il fuoco. L’impegno politico europeo si salda così con l’azione di Washington, che ha già ventilato la possibilità di nuove e più severe sanzioni.

Il volto umano del conflitto: l’accoglienza che non si ferma

Mentre la politica lavora a un fronte comune, il dato più tangibile del conflitto emerge dall’ultimo rapporto di Eurostat. Al 30 giugno 2025, l’Unione Europea ha offerto protezione temporanea a 4,31 milioni di cittadini ucraini. Un numero in crescita, con un incremento di 32.940 unità rispetto al mese precedente. Questo flusso continuo di persone, di cui il 44,7% sono donne adulte e quasi un terzo (31,2%) sono minori, testimonia l’urgenza e la portata dell’emergenza umanitaria. A farsi carico della maggior parte dell’accoglienza sono la Germania (che ospita 1,19 milioni di persone), la Polonia (992.505) e la Repubblica Ceca (378.420). Quest’ultima, insieme a Polonia ed Estonia, registra anche il rapporto più elevato di beneficiari per mille abitanti, dimostrando una solidarietà che va oltre le dinamiche dei grandi numeri e si traduce in un impegno capillare sul territorio.