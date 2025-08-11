Un accordo senza precedenti sta ridefinendo le regole del gioco nel settore tecnologico globale, in particolare tra Stati Uniti e Cina. I giganti americani dei semiconduttori Nvidia e AMD hanno raggiunto un’intesa con il governo di Donald Trump per evitare dazi sulle importazioni. In cambio, le due aziende si sono impegnate a versare il 15% dei loro ricavi derivanti dalla vendita di chip in Cina, cruciali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale.

Un compromesso tra commercio e politica

L’accordo è stato definito dopo un incontro tra il CEO di Nvidia, Jensen Huang, nella foto, e il Presidente Trump. La mossa, che riguarda principalmente il chip H20 di Nvidia e l’MI308 di AMD, solleva questioni complesse, mescolando esigenze economiche e preoccupazioni di sicurezza nazionale. Come sottolineato da Vey-Sern Ling di Union Bancaire Privee, “il governo degli Stati Uniti ha chiaramente bisogno di denaro”, ma la questione è anche un chiaro segnale di come Washington intenda rafforzare il suo controllo su un settore strategico.

Per Nvidia, le cifre in gioco sono significative. Nel trimestre conclusosi il 27 aprile, l’azienda ha generato 4,6 miliardi di dollari di ricavi dal chip H20, ma ha dichiarato di non essere riuscita a spedire altri 2,5 miliardi di dollari di ricavi in Cina a causa delle nuove restrizioni. Se l’azienda riuscisse a tornare a vendite di oltre 7 miliardi di dollari, il governo USA potrebbe incassare circa un miliardo di dollari al trimestre. Anche per AMD si prospettano scenari interessanti, con Morgan Stanley che stima un potenziale fatturato tra 3 e 5 miliardi di dollari nel 2025 dalla vendita dei chip in Cina, qualora le restrizioni venissero allentate.

Le polemiche e le possibili conseguenze

L’intesa, però, non è priva di critiche e interrogativi. Jacob Feldgoise, ricercatore del Center for Security and Emerging Technology di Washington, ha espresso serie perplessità: “L’accordo rischia di invalidare la logica di sicurezza nazionale alla base dei controlli sulle esportazioni statunitensi”. Secondo l’esperto, questo compromesso potrebbe minare la credibilità degli Stati Uniti nei negoziati con gli alleati e aprire un precedente pericoloso.

Anche la Cina non è rimasta in silenzio. Un account social affiliato alla televisione di stato cinese ha criticato apertamente il chip H20 di Nvidia, sollevando dubbi su vulnerabilità e inefficienze. Per alcuni analisti, come Hebe Chen di Vantage Markets, questa nuova barriera all’ingresso dei chip americani potrebbe paradossalmente dare una spinta ai produttori cinesi, come Huawei, a conquistare quote di mercato e accelerare l’innovazione interna. L’accordo, insomma, potrebbe avere effetti duraturi che vanno ben oltre le casse del governo americano.