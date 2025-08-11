L’ipotesi avanzata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, in foto, di escludere i dipendenti della sanità pubblica dal perimetro della Pubblica Amministrazione è stata accolta come una potenziale opportunità dalla UGL Salute. Gianluca Giuliano, segretario nazionale del sindacato, ha dichiarato che la riforma potrà rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale, ma solo a condizione che sia “orientata al miglioramento delle condizioni lavorative degli operatori”.

Nuovi contratti e assunzioni per rilanciare il SSN

Giuliano sottolinea che se la riforma verrà strutturata nella giusta direzione, potrebbe sbloccare una “nuova stagione di assunzioni”, fondamentale per affrontare la grave carenza di organici. Un altro punto cruciale è la possibilità di una “contrattazione più libera”, svincolata dai rigidi paletti economici del sistema ARAN. Secondo il sindacato, solo così si potranno adeguare realmente gli stipendi del personale italiano a quelli dei colleghi europei.

Il sindacalista ha espresso apprezzamento per alcune priorità indicate da Schillaci, tra cui i piani per la prevenzione, la salute mentale e le assunzioni. Tuttavia, ha insistito su un punto non negoziabile.

Richiesta di maggiore sicurezza per gli operatori

“Accanto a questi obiettivi, riteniamo imprescindibile lo stanziamento di risorse aggiuntive per garantire maggiore sicurezza agli operatori sanitari, sempre più spesso vittime di aggressioni e atti di violenza durante il proprio servizio”, ha aggiunto Giuliano. Il segretario ha concluso affermando la disponibilità a un confronto con il Governo, ma solo se l’obiettivo principale sarà “ridare dignità, tutele e sicurezza a chi ogni giorno tiene in piedi la sanità pubblica“.