L’operatore globale della nautica di lusso The Italian Sea Group (TISG), nella foto, il fondatore e a.d. Giovanni Costantino, si trova sotto i riflettori degli analisti finanziari dopo aver registrato un primo semestre 2025 leggermente più debole del previsto. La società, quotata su Euronext Milan, ha visto una revisione delle sue stime da parte di TP ICAP Midcap, che, pur abbassando il prezzo obiettivo, ha confermato la fiducia nel potenziale di crescita del gruppo.

Le sfide del primo semestre e le nuove previsioni

Il semestre appena concluso ha visto un fatturato di 186,8 milioni di euro, segnando un lieve calo dell’1,4% rispetto all’anno precedente. A pesare sui conti è stato principalmente il calo del settore refitting, mentre la costruzione navale ha continuato a trainare le entrate. L’EBITDA si è attestato a 30,4 milioni di euro, con un margine del 16,3%, inferiore di 80 punti base rispetto all’anno prima.

Questi dati hanno spinto TISG a rivedere le proprie previsioni per l’intero 2025, indicando un fatturato stimato tra 350 e 370 milioni di euro e un margine compreso tra il 16,5% e il 17%. Precedentemente, le stime erano più ottimistiche, con un fatturato previsto tra i 410 e i 430 milioni e un margine del 17,5-18%.

Di conseguenza, anche gli analisti di TP ICAP Midcap hanno adeguato le loro proiezioni. Le nuove stime prevedono un fatturato di 360 milioni di euro per il 2025, 375 milioni per il 2026 e 390 milioni per il 2027. Anche il margine EBITDA è stato ridotto al 16,5% per il 2025, con una ripresa graduale prevista negli anni successivi.

Il futuro tra geopolitica e ripresa

Nonostante il rallentamento, la fiducia nel gruppo rimane solida. TP ICAP Midcap ha infatti confermato la raccomandazione di “Buy”, sebbene il target price sia stato ridotto a 9,10 euro per azione dai 12,70 precedenti. La decisione degli analisti si basa sulla consapevolezza che le tensioni geopolitiche e tariffarie globali hanno allungato i cicli decisionali dei clienti.

Tuttavia, c’è un cauto ottimismo per una progressiva stabilizzazione del contesto macroeconomico. Nella ricerca, si legge: “Queste revisioni riflettono cicli decisionali più lunghi dovuti a tensioni geopolitiche e tariffarie, ma anche la nostra intenzione di considerare uno scenario di graduale ripresa a partire dal 2026, supportato dalla firma di nuovi ordini.”

Il gruppo, infatti, continua a mostrare vitalità commerciale, con circa dieci trattative in corso che fanno presagire un potenziale di ripresa non appena le condizioni si stabilizzeranno. Gli analisti sottolineano inoltre che TISG è in una posizione vantaggiosa per trarre beneficio dalla ripresa, grazie al suo posizionamento di fascia alta, alla forza dei suoi marchi e all’espansione nel segmento “semi-custom”.