L’ente regolatore britannico nel settore energetico, Ofgem, ha confermato che Tesla Energy Ventures Limited, la controllata energetica di Tesla, ha presentato domanda per entrare nel mercato elettrico del Regno Unito. Si tratta di un passo importante per il gruppo guidato da Elon Musk, che per la prima volta cerca di accedere a questo settore specifico oltre i confini statunitensi.

Tesla Energy si occupa principalmente di produzione di energia solare e dello stoccaggio energetico attraverso batterie. La società fa parte dell’impero industriale di Elon Musk e, sebbene già nel 2020 avesse ottenuto una licenza per produrre energia nel mercato britannico, tale autorizzazione non includeva la vendita diretta ai consumatori.

L’espansione di Tesla nel mercato energetico del Regno Unito rappresenta per l’azienda un’occasione per diversificare e aumentare le proprie fonti di entrate, specialmente in un momento in cui il fatturato complessivo ha subito un rallentamento. Questo andamento è stato influenzato anche dalle critiche e difficoltà sorte durante la breve e controversa esperienza di Elon Musk nell’amministrazione presidenziale americana sotto Donald Trump.