Oltre 11 mila euro investiti in appena cinque giorni, non per acquisire quote di un’altra azienda, ma per puntare su se stessa. È questa la mossa di Tamburi Investment Partners (TIP), nella foto, il presidente Giovanni Tamburi, che ha comunicato l’acquisto di 1.547 azioni ordinarie tra il 4 e l’8 agosto 2025. Un’operazione, avvenuta nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, che ha visto un esborso complessivo di 11.989,35 euro, con un prezzo medio ponderato per azione di 7,7501 euro.

L’acquisto, sebbene di dimensioni contenute, rafforza la posizione di TIP nel proprio capitale. La società, specializzata in consulenza di finanza aziendale, ha dichiarato che a seguito di questa operazione il totale delle azioni proprie in portafoglio ammonta a 21.080.035, corrispondenti all’11,433% del capitale sociale.

L’andamento in borsa e le prospettive

In contemporanea con l’annuncio, il titolo di Tamburi Investment Partners ha registrato un calo a Piazza Affari. La performance dell’azienda si è deteriorata, segnando un ribasso dello 0,89% e portando il valore delle azioni a 7,81 euro. Nonostante questo dato, l’operazione di acquisto di azioni proprie, o buyback, è spesso vista come un segnale di fiducia della società nel proprio valore e nelle future prospettive di crescita.